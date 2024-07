La partita del cuore 2024 streaming e diretta tv: dove vederla

Stasera, mercoledì 17 luglio 2024, alle ore 21,25 su Rai 1 dallo Stadio Gran Sasso d’Italia – Italo Acconcia va in onda La partita del cuore (33esima edizione) che torna in tv e si trasforma anche in grande evento musicale. Scenderanno in campo le stelle della musica e i politici, quelli della Nazionale cantanti e quelli della Nazionale della politica per un match che si preannuncia carico di emozioni. Dove vedere La partita del cuore 2024 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

L’evento, come detto, va in onda stasera – mercoledì 17 luglio 2024 – a partire dalle ore 21,25 su Rai 1.

La partita del cuore 2024 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Squadre

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming La partita del cuore 2024, ma quali sono i cantanti e politici (ospiti) che andranno a formare le squadre in campo? Sotto la guida di Mister Albano hanno confermato, per Nazionale Cantanti, la propria presenza il Presidente e Capitano Enrico Ruggeri, Rocco Hunt, Il Tre, Rkomi, Paolo Vallesi, Leo Gassmann, Dolcenera, Moreno il Biondo, Serena Brancale, Petit, Bugo, LDA, Maninni, Pier Paolo Pretelli, Mida, Bnkr44, Ubaldo Pantani, Moreno Donadoni e Aka 7even.

Il Capitano della Nazionale della Politica sarà Il Presidente della Camera Onorevole Lorenzo Fontana e i due mister d’eccezione saranno il Presidente del Senato Senatore Ignazio La Russa e il Senatore Pier Ferdinando Casini, Presidente dell’Inter Parlamentare Italiana.