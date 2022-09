La partita del Cuore 2022 streaming e diretta tv: dove vedere l’evento benefico

Dove vedere la Partita del Cuore 2022 in diretta tv e in streaming? Appuntamento questa sera, mercoledì 7 settembre 2022, alle ore 21.15 su Rai 2. A condurre la serata è Simona Ventura. Si tratta del consueto appuntamento benefico, giunto alla 31esima edizione, che vede di fronte la Nazionale Cantanti, allenata da Sandro Giacobbe, con in campo Enrico Ruggeri, Gianni Morandi, Francesco Totti, Gabriel Omar Batistuta, Alessandro Cattelan, Sangiovanni, Rkomi, Ubaldo Pantani, Paolo Vallesi, Bugo, Boosta, Moreno e ZW Jacksone, e il Charity Team 45527, guidato da Stefano Mei, che schiera Stefano Domenicali, Marco Melandri, Fabio Galante, Pecco Bagnaia, Luca Marini, Junior Cally, Pierpaolo Pretelli, Toni Cairoli, Marco Simone, Dj Ringo, Fabio Aru, Nicola Bartolini e Aldo Baglio. Di seguito tutte le informazioni su come vedere La Partita del Cuore 2022 in diretta tv e in streaming.

In tv

Appuntamento su Rai 2 questa sera, 7 settembre 2022, a partire dalle 21.15 con la conduzione di Simona Ventura, volto simbolo della rete e grande appassionata di calcio. La telecronaca è di Alberto Rimedio, la voce della Nazionale italiana, e il commento tecnico di Daniele Adani con a bordocampo Leonardo, Gianni Bugno e Antonio Cabrini. Rai 2 è disponibile in chiaro al tasto 2 del digitale terrestre, 102 di Sky.

La partita del Cuore 2022 streaming live

Se non siete a casa, potete seguire la Partita del cuore in diretta streaming su Rai Play alle 21,15, oggi, 7 settembre 2022, in diretta dall’l’U-Power Stadium di Monza (l’ex Brianteo). Basterà accedere sulla piattaforma gratuita disponibile su pc, smartphone e tablet, cercare la diretta dell’evento che è disponibile su Rai 2 e il gioco è fatto. potete anche recuperare il match in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.