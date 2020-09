La partita del cuore 2020: partecipanti, squadre, orario e streaming

La partita del cuore: partecipanti, squadre, orario e streaming

Questa sera, giovedì 3 settembre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 da Verona va in onda la Partita del cuore 2020, lo storico appuntamento con la Nazionale Cantanti che quest’anno diventa “Chi vincerà la partita del cuore? – Edizione Speciale 2020”. Alla conduzione Carlo Conti. Ma quali sono i partecipanti? E le squadre? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

La partita del cuore 2020: partecipanti e squadre

Per la prima volta a sfidarsi allo Stadio Bentegodi di Verona saranno quattro squadre capitanate da Alessandra Amoroso, Raoul Bova, Gianni Morandi e Salmo che, grazie ai social, “costruiranno” ognuno la propria squadra. Dovranno cercare e ingaggiare un portiere tra i campioni del panorama calcistico, una calciatrice della Nazionale di calcio femminile, altri artisti e cantanti ma anche lavoratori del mondo dello spettacolo, oltre a un direttore tecnico. Le squadre si sfideranno in due partite eliminatorie da 30 minuti ciascuna e in una “finale”, tutto in un’unica serata. In questa 29esima edizione speciale della Partita del Cuore, la Nazionale Cantanti, guidata dal suo presidente Enrico Ruggeri, svolgerà il ruolo di “game master”, coordinando tutta la preparazione dell’evento. Ma quali sono i partecipanti alla partita del cuore 2020? Ecco i primi nomi che vanno a comporre le squadre: Pio e Amedeo, in qualità di presidenti – giocatori, e Milena Bertolini nella squadra di Alessandra Amoroso, Paolo Maldini e Stefano Pioli nella squadra di Raoul Bova, Paolo Bonolis e Dida (Nelson de Jesus Silva) in quella di Gianni Morandi, Eros Ramazzotti e Massimo Giletti nella squadra di Salmo.

Scopo benefico e numero

L’evento si inserisce nel progetto nazionale “Da Verona accendiamo la musica”, prodotto dalle principali organizzazioni e istituzioni italiane della musica, a sostegno della raccolta fondi promossa da Music Innovation Hub – Impresa Sociale (www.musicinnovationhub.org), a favore dei lavoratori dello spettacolo. Da martedì 1 settembre al 21 settembre sarà attivo il numero solidale 45588 (messo a disposizione dall’Associazione La Partita del Cuore – Umanità senza Confini O.n.l.u.s.) che, insieme all’incasso della vendita dei biglietti, al netto dei costi, andrà a costituire un aiuto concreto. Il ricavato complessivo andrà a confluire nel fondo “COVID 19 – Sosteniamo la musica” di MUSIC INNOVATION HUB, con il supporto di Spotify e promosso da FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana, a fianco della filiera musicale italiana con lo scopo di supportare musicisti e professionisti del settore in questo momento di crisi globale.

Streaming e tv

Dove vedere La partita del cuore 2020 in tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda oggi – giovedì 3 settembre 2020 – dalle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

