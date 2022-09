La nuora ideale: trama, cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 7 settembre 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La nuora ideale, film francese del 2020 diretto da Méliane Marcaggi con Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï, Patrick Mille, Thomas Dutronc e Michel Ferracci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Louise parte alla volta della Corsica per dimenticare il tradimento del marito. Dopo una notte di follie, trova senza vita quello che è stato l’amante di una sera. Andrea, la madre del defunto, arriva sull’isola e scambia Louise per sua nuora. Intrappolata. la donna si ritroverà costretta a recitare il ruolo della nuora ideale per alcuni giorni. O almeno, questo è quello che spera, perché la “nuova” suocera non ha alcuna intenzione di perderla.

La nuora ideale: il cast del film

Abbiamo visto la trama de La nuora ideale, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori principali:

Alexandra Lamy

Miou-Miou

Jonathan Zaccaï

Patrick Mille

Thomas Dutronc

Michel Ferracci

Streaming e tv

Dove vedere La nuora ideale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 7 settembre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.