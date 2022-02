La notte del giudizio per sempre: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 25 febbraio 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda La notte del giudizio per sempre (The Forever Purge), film del 2021 diretto da Everardo Gout. Il film, sequel de La notte del giudizio – Election Year (2016), è il quinto capitolo della serie cinematografica creata da James DeMonaco e iniziata nel 2013 con La notte del giudizio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Otto anni dopo l’elezione presidenziale di Charley Roan, i Nuovi Padri Fondatori d’America (New Founding Fathers of America, NFFA) hanno ripreso il controllo del governo degli Stati Uniti e ripristinato l’annuale “Sfogo” con le regole originali. La supremazia bianca e il nativismo sono aumentati a livello nazionale dopo la loro rielezione e molti, al di fuori del partito al governo, sono preoccupati che l’imminente Sfogo possa diventare un fallimento. Intanto, la coppia di migranti Juan e Adela, marito e moglie, attraversano illegalmente il confine con il Texas mentre fuggono da un cartello della droga messicano; i due vogliono costruirsi una nuova vita, grazie al lavoro di Juan – come bracciante nel ranch della famiglia Tucker – e ad Adela che lavora vicino ad Austin. Dieci mesi dopo, alla vigilia del prossimo Sfogo annuale, Juan e Adela si uniscono a una comunità di migranti dentro un santuario murato e dotato di sicurezza armata per proteggerli. Adela presto assiste all’arrivo di un gruppo di Purificatori (Purger), che si dichiara una “Forza di purificazione dell’epurazione” (PPF) e che intende uccidere tutti coloro che considerano non americani. Il gruppo passa senza ostilità e la comunità di migranti sopravvive allo Sfogo senza incidenti. La mattina dopo, Juan e Adela tornano al lavoro, ma entrambi notano che molti dei loro colleghi non si sono presentati. Poco dopo, Adela viene attaccata da due Purificatori e cerca di difendersi insistendo sul fatto che la Notte del giudizio è appena finita, venendo salvata dal suo capo. In seguito i Purificatori vengano arrestati dalla polizia.

La notte del giudizio per sempre: il cast del film

Abbiamo visto la trama di La notte del giudizio per sempre, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ana de la Reguera: Adela

Tenoch Huerta: Juan

Josh Lucas: Dylan Tucker

Cassidy Freeman: Cassie Tucker

Leven Rambin: Harper Tucker

Alejandro Edda: T.T.

Will Patton: Caleb Tucker

Veronica Falcón: Lydia

Susie Abromeit: Mrs. Hardin

Sammi Rotibi: Darius

Streaming e tv

Dove vedere La notte del giudizio per sempre in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 25 febbraio 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.