La nostra Raffaella: anticipazioni, cast e streaming del documentario sulla Carrà

Questa sera, sabato 5 ottobre 2024, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda La nostra Raffaella, un documentario che racconta la storia umana e professionale della grande Carrà. Un documentario per raccontare una straordinaria artista che ha reso grande la Rai, una produzione Rai Documentari prodotta da Aurora Tv. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e cast

Diamante della Rai, che dagli anni Cinquanta ha creato un immaginario collettivo nel quale specchiarsi e riconoscersi, Raffaella si è fatta interprete di un’Italia che voleva cambiare: nel modo di ballare, nel modo di vestire, nel modo di amare e di pensare. Un’Italia che a guardar bene le somigliava profondamente: semplice e talentuosa, provinciale e attenta a ciò che succede nel mondo, fedele ai valori “di una volta” e tuttavia prepotentemente affacciata sulla modernità.

Energia, rigore, empatia, sono state le qualità che Raffaella ha sempre messo nel suo lavoro ma anche nei rapporti con i suoi collaboratori e con tutti quei personaggi, dello spettacolo e della cultura, che oggi possono raccontare con orgoglio e affetto di aver lavorato al suo fianco o di averla incontrata.

Proprio attraverso le loro voci, da Bruno Vespa a Enzo Paolo Turchi, da Irene Ghergo a Maria Grazia Cucinotta, Noemi e molti altri, viene fuori un ritratto sincero, attento, prezioso della “nostra Raffaella” che attraverso le tante interviste rilasciate in cinquant’anni di carriera e conservate nelle preziose Teche della Rai, da Biagi a Fazio, da Costanzo a Mollica e Minoli, si racconta in una sorta di virtuale self-portrait: facendo così riemergere e rivivere le sue idee e i suoi progetti, i suoi ricordi e i suoi sogni.

Anche i luoghi “parlano” di lei: il Centro di produzione televisiva di Via Teulada, l’Auditorium del Foro Italico, il Teatro delle Vittorie. È qui che ancora oggi, come per magia, riecheggiano l’inconfondibile risata di Raffaella e le note delle sue famosissime canzoni, divenute veri e propri inni pop di un intero Paese, bandiere di “fiesta” e di libertà su cui continuano a ballare le generazioni di ieri ma anche i giovanissimi di oggi, travolti da un’energia senza tempo.

Streaming e tv

Dove vedere La nostra Raffaella in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda stasera – sabato 5 ottobre 2024 – alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.