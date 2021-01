La musica che gira intorno: anticipazioni, ospiti e scaletta della seconda puntata

Questa sera, venerdì 22 gennaio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda e ultima puntata de La musica che gira intorno (il titolo è un omaggio al brano di Ivano Fossati), il nuovo show di Fiorella Mannoia che torna sulla prima rete Rai dopo il successo di “Un, due, tre… Fiorella!”, lo show che la cantante aveva condotto nel 2017. Ma quali sono le anticipazioni (ospiti e scaletta) della seconda puntata in onda dal Teatro 1 di Cinecittà World? Di seguito tutte le informazioni.

Anticipazioni, ospiti e scaletta

“C’è musica per la testa, che fa pensare, c’è musica per il cuore, che fa emozionare, c’è musica per le gambe, che trasmette allegria e fa ballare – ha detto Fiorella Mannoia -. Ci sono parole per le canzoni e ci sono parole che diventano storie da raccontare… Le nostre storie… La nostra musica”. Alla seconda puntata dello show La musica che gira parteciperanno tanti ospiti come: Zucchero, Giorgia, Marco d’Amore, Alessio Boni, Massimo Ghini, Ornella Vanoni, Vinicio Marchione, Brunori SAS, Silvio Orlando, Tosca, Tommaso Paradiso, Pinguini Tattici Nucleari, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Riccardo Cocciante, Emma e Alessandra Amoroso. Ma qual è la scaletta della seconda puntata de La musica che gira intorno? La Rai, al momento, non ha comunicato l’ordine di apparizione dei vari ospiti.

Streaming e tv

Abbiamo visto ospiti e scaletta della seconda puntata de La musica che gira intorno, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La prima puntata dello show di Fiorella Mannoia, come detto, va in onda in prima serata (ore 21,25) su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre) oggi, 15 gennaio 2021. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Stasera in tv venerdì 22 gennaio 2021, programmi e film: La musica che gira intorno, 10 giorni senza mamma The Good Doctor 4: le anticipazioni sulla prossima puntata, la quarta 10 giorni senza mamma: il cast del film