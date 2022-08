La Mantide: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, martedì 30 agosto 2022, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda la prima puntata de La Mantide (La Mante), miniserie televisiva drammatica francese composta da 6 puntate, trasmessa in Svizzera dal 30 agosto al 13 settembre 2017, in Belgio dal 3 al 17 settembre 2017 e in Francia dal 4 al 18 settembre 2017 e pubblicata sulla piattaforma di streaming Netflix il 13 ottobre 2017. È ideata da Alice Chegaray-Breugnot, Grégoire Demaison, Nicolas Jean, Laurent Vivier e diretta da Alexandre Laurent. In Italia la miniserie è stata interamente pubblicata sulla piattaforma di streaming Netflix il 29 dicembre 2017 sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 dal 30 agosto al 5 settembre 2022. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella prima puntata della serie francese il capitano Ferracci e la sua squadra indagheranno su una misteriosa serie di omicidi che sembrano essere le copie perfette degli assassini perpetrati da Jeanne Deber, detta la Mantide, una famosa killer nota per la sua crudeltà e che è in prigione da ben 25 anni. La donna accetterà di aiutare la polizia a condizione che il suo unico contatto sia Damien Carrot, ovvero suo figlio, il quale non ha contatti con lei dal giorno del suo arresto. Il giovane è entrato in polizia per riscattarsi e non ha mai parlato a nessuno della madre, che tutti credono morta in un incidente aereo. Tuttavia, a causa delle circostanze, si vedrà costretto ad accettare questa condizione cercando di tenere a bada una persona che vede come un mostro.

Nel prosieguo della serata, la polizia cercherà di fermare l’autore degli omicidi che sembra essere un tal Baptiste Severin, ovvero un funzionario pubblico apparentemente normale, ma consumato da impulsi omicidi. L’uomo sarà in fuga e gli investigatori avranno paura che possa agire nuovamente nelle prossime ore. Damien accuserà sua madre Jeanne di aver controllato Severin a distanza per i suoi scopi. Lei, però, negherà tutto e cercherà in tutti i modi di metterlo sulle tracce del fuggitivo. Alla fine, Damien riuscirà ad arrestare Severin, ma lui sarà a conoscenza del fatto che è il figlio di Jeanne e lo minaccerà di rivelare il suo segreto a tutti. L’agente, messo alle strette e deciso a trovare la prossima vittima del serial killer che potrebbe essere ancora viva, non avrà altra scelta che organizzare un confronto con Jeanne.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata de La Mantide, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: