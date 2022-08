La Mantide: trama, cast, quante puntate e streaming

Da martedì 30 agosto 2022 su Canale 5 va in onda La Mantide (La Mante), miniserie televisiva drammatica francese composta da 6 puntate, trasmessa in Svizzera dal 30 agosto al 13 settembre 2017, in Belgio dal 3 al 17 settembre 2017 e in Francia dal 4 al 18 settembre 2017 e pubblicata sulla piattaforma di streaming Netflix il 13 ottobre 2017. È ideata da Alice Chegaray-Breugnot, Grégoire Demaison, Nicolas Jean, Laurent Vivier e diretta da Alexandre Laurent. In Italia la miniserie è stata interamente pubblicata sulla piattaforma di streaming Netflix il 29 dicembre 2017 sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 dal 30 agosto al 5 settembre 2022. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Jeanne Deber, nota come La Mantide, una famosa serial killer che ha terrorizzato la Francia più di 25 anni prima degli eventi narrati, è decisa ad aiutare la polizia perché un suo emulatore sta mietendo vittime. Jeanne accetta di collaborare con il commissario Ferracci, il poliziotto che l’ha arrestata all’epoca, a condizione di avere un solo interlocutore, suo figlio Damien Carrot, che è diventato un poliziotto per riscattare i suoi crimini e che rifiuta qualsiasi contatto con Jeanne dal suo arresto.

La Mantide: il cast della serie tv

Abbiamo visto la trama de La Mantide, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Carole Bouquet: Jeanne Deber / La Mantide

Fred Testot: Damien Carrot

Pascal Demolon: Commissario Dominique Ferracci

Manon Azem: Lucie Carrot

Élodie Navarre: Szofia Kovacs

Jacques Weber: Charles Carrot

Serge Riaboukine: Sébastien Crozet

Robinson Stevenin: Alex Crozet

Frédérique Bel: Virginie Delorme

Christophe Favre: Baptiste Séverin

Adama Niane: Agente Stern

Yannig Samot: Avvocato Bertrand

Steve Tran: Tenente Achille

Julien Tortora: Tenente Gallieni

Pierre Deny: Prefetto

Julien Arnaud: sé stesso

Stéphane Bourgoin: sé stesso

Bruno Le Millin: Dottore

Marc Fayet: Medico legale

Cassiopée Mayance: Ninon

Erwan Piriou: Hervé Dulac

Maleaume Paquin: Damien Carrot da bambino

Location

Dove è stata girata La Mantide (location)? Le riprese della miniserie sono iniziate il 5 settembre 2016, in particolare tra Arcueil e Château de Villette, a Condécourt. Nel dettaglio:

Casa di Damien Carrot: è la piccola casa e il suo piccolo cortile lastricato, dove vive il personaggio interpretato da Fred Testot, si trova in Boulevard Jean-Jaurès a Clichy-la-Garenne. L’appartamento dove Fred Testot torna con il suo scooter all’inizio del primo episodio si trova ad Arcueil.

Residenza di detenzione di Jeanne Deber: è la residenza di Jeanne Deber che dopo essere stata trasferita dalla prigione ai fini delle indagini si ritrova in un castello. È il castello di Château de Villette a Condécourt, situato nella Val-d’Oise, complesso architettonico progettato da François Mansart è stato ristrutturato nel 2011.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per La Mantide? La serie tv è composta da sei episodi che in Italia saranno trasmessi su Canale 5 dal 30 agosto al 5 settembre 2022 con tre puntate da due episodi ciascuna. Di seguito la programmazione tv su Canale 5 per la serie tv (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: martedì 30 agosto 2022

Seconda puntata: mercoledì 31 agosto 2022

Terza puntata: lunedì 5 settembre 2022

Streaming e diretta tv

Dove vedere La Mantide in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 a partire da martedì 30 agosto 2022. Sarà possibile seguirla anche in live streaming (o on demand) tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.