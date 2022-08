La Mantide streaming e diretta tv: dove vedere la serie tv

Stasera, martedì 30 agosto 2022, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda La Mantide (La Mante), miniserie televisiva drammatica francese composta da 6 puntate, trasmessa in Svizzera dal 30 agosto al 13 settembre 2017, in Belgio dal 3 al 17 settembre 2017 e in Francia dal 4 al 18 settembre 2017 e pubblicata sulla piattaforma di streaming Netflix il 13 ottobre 2017. È ideata da Alice Chegaray-Breugnot, Grégoire Demaison, Nicolas Jean, Laurent Vivier e diretta da Alexandre Laurent. In Italia la miniserie è stata interamente pubblicata sulla piattaforma di streaming Netflix il 29 dicembre 2017 sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 dal 30 agosto al 5 settembre 2022. Dove vedere La Mantide in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 a partire da martedì 30 agosto 2022.

La Mantide streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming (o on demand) tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.

Location

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming La Mantide, ma dove è stata girata (location) la serie tv? Le riprese della miniserie sono iniziate il 5 settembre 2016, in particolare tra Arcueil e Château de Villette, a Condécourt. Nel dettaglio: