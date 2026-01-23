La maledizione della prima luna: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl), film del 2003 diretto da Gore Verbinski. Il cast comprende Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow, Geoffrey Rush, Keira Knightley, Orlando Bloom, Kevin McNally, Jack Davenport e Jonathan Pryce. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Caraibi, 1720 circa. La piccola Elizabeth Swann e suo padre, il Governatore Weatherby Swann, sono sulla nave inglese HMS Dauntless che li porta a Port Royal, quando un ragazzino di nome Will Turner viene portato a bordo. Quando Elizabeth si accorge che Will ha al collo un medaglione d’oro con inciso un teschio, lei glielo sottrae e lo nasconde perché può essere la prova dell’appartenenza di Will alla pirateria. Nel frattempo, tra la nebbia, gli inglesi vedono allontanarsi una nave dalle vele nere.

Otto anni dopo, Will ha trovato impiego presso il fabbro della città, mentre Elizabeth vive ancora col padre, il quale la vorrebbe sposa del commodoro James Norrington. Nel giorno della sua investitura, Norrington si dichiara a Elizabeth, la quale però, soffocata per il corsetto troppo stretto, cade dagli spalti del forte finendo in mare; così facendo attiva il medaglione, che attrae la Perla Nera, ossia la nave vista otto anni prima. Intanto, Elizabeth viene salvata da uno strampalato personaggio appena arrivato in città, il capitano pirata Jack Sparrow, che inseguito dalle guardie riesce a fuggire facendosi scudo con Elizabeth ma poi, trovato riparo nella bottega del fabbro Will, si scontra con lui finendo imprigionato. Quella stessa notte, l’equipaggio della Perla Nera attacca Port Royal, alla ricerca del medaglione d’oro di Elizabeth; quest’ultima viene catturata e portata a bordo della nave per incontrare Capitan Barbossa. Tramite il parlè, Elizabeth chiede ai pirati di lasciare la città in cambio del medaglione e si presenta come Elizabeth Turner, volendo nascondere la sua identità di figlia del governatore. Barbossa, appreso il suo falso cognome, decide di abbandonare il saccheggio di Port Royal portandosi dietro la ragazza.

La maledizione della prima luna: il cast

Abbiamo visto la trama di Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Johnny Depp: Jack Sparrow

Geoffrey Rush: Hector Barbossa

Orlando Bloom: Will Turner

Keira Knightley: Elizabeth Swann

Jack Davenport: James Norrington

Kevin McNally: Joshamee Gibbs

Zoe Saldana: Anamaria

Jonathan Pryce: Weatherby Swann

Treva Etienne: Koehler

David Bailie: Cotton

Lee Arenberg: Pintel

Mackenzie Crook: Ragetti

Trevor Goddard: Grapple

Isaac C. Singleton Jr.: Bo’sun

Brye Cooper: Mallot

Streaming e tv

Dove vedetre La maledizione della prima luna in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – venerdì 23 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.