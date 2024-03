La mafia uccide solo d’estate: trama, cast e streaming del film di Pif su Rai 2

La mafia uccide solo d’estate è il film in onda questa sera, 21 marzo 2024, alle ore 21.20, diretto da Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif. È una commedia drammatica che, attraverso il racconto della vita del protagonista Arturo, ricostruisce, in toni spesso paradossali e ironici, la storia della sanguinosa attività criminale di Cosa nostra a Palermo, città d’origine di Pif, dagli anni settanta fino agli anni novanta. Vediamo insieme trama e cast.

Trama

Il film narra l’educazione sentimentale e civile di un bambino, Arturo, che nasce a Palermo lo stesso giorno in cui Vito Ciancimino, mafioso di rango, è stato eletto sindaco. E’ una storia d’amore che racconta i tentativi di Arturo di conquistare il cuore della sua amata Flora, una compagna di banco di cui si è invaghito alle elementari che vede come una principessa. Attraverso questa tenera ma divertente storia d’amore, il pubblico verrà coinvolto emotivamente negli eventi più tragici della nostra storia recente. Arturo infatti è un ragazzo come tanti altri dell’Italia degli anni ’70 ma, a differenza dei suoi coetanei del nord, è costretto a fare i conti con le infiltrazioni e le azioni criminose della mafia nella sua città. La consapevolezza di Arturo cresce anno dopo anno, ma nessuno lo ascolta. Palermo ha altro a cui pensare.

La mafia uccide solo d’estate: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast de La mafia uccide solo d’estate? Protagonista è Pif, che è anche il regista. Tra gli altri troviamo Cristiana Capotondi, Ninni Bruschetta, Claudio Gioè. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Pif: Arturo Giammarresi

Cristiana Capotondi: Flora Guarneri

Claudio Gioè: Francesco

Ninni Bruschetta: Fra Giacinto

Alex Bisconti: Arturo bambino

Ginevra Antona: Flora bambina

Maurizio Marchetti: Jean Pierre

Rosario Lisma: padre di Arturo

Barbara Tabita: madre di Arturo

Domenico Centamore: Leoluca Bagarella

Antonio Alveario: Totò Riina

Totò Borgese: Salvo Lima

Enzo Salomone: Rocco Chinnici

Roberto Burgio: Boris Giuliano

Turi Giuffrida: Carlo Alberto dalla Chiesa

Giuseppe Provinzano: Gaspare Spatuzza

Sergio Vespertino: Filippo Marchese

Attilio Fabiano: padre di Flora

Alexander De Simone: Sebastiano

Lorenzo Guccione: Fofò Cassina bambino

Giuseppe Sangiorgi: Fofò Cassina adulto

Maurizio Bologna: tecnico del condizionatore

