La Grande Storia: Nazismo – L’orrore e la speranza, stasera su Rai 3 con Paolo Mieli

Questa sera, 7 agosto 2020, va in onda su Rai 3 una nuova puntata di La Grande Storia, il programma a cura di Paolo Mieli che attraverso immagini esclusive, le voci dei protagonisti e dei grandi storici, ci porta nei luoghi che hanno fatto il Novecento e non solo. L’appuntamento di stasera si intitola Nazismo: L’orrore e la speranza, ed è un’attenta e ludica analisi di quello che ha rappresentato per la Germania e il mondo intero il nazismo, il suo folle capo Adolf Hitler, e la parabola discendente con la disastrosa Seconda guerra mondiale. Appuntamento questa sera dalle 21.20 su Rai 3.

Anticipazioni

La puntata dal titolo Nazismo, l’orrore e la speranza, in onda stasera, 7 agosto 2020, su Rai 3 in prima serata è dedicata alla lunga notte del nazismo, vista con gli occhi dei carnefici e delle vittime. A partire dalla Das Reich: la famigerata II divisione Panzer delle Waffen, che si è macchiata di orribili crimini in ogni fronte di guerra. E dei suoi capi, gli ufficiali della morte, che alla fine del conflitto torneranno nelle loro tranquille case, alle loro rispettabili attività, evitando ogni punizione.

E poi loro, i giovani del Terzo Reich, i ragazzi formati a suon di marce, sfilate e prove di forza sotto gli occhi soddisfatti del loro fuhrer: la gioventù hitleriana. Per finire con altri ragazzi, dalla sorte ben diversa: i bambini di Selvino. Bambini scampati alla Shoah. Bambini randagi, che troveranno la salvezza sulle Prealpi bergamasche.

La Grande Storia racconta in ogni puntata i fatti principali che hanno segnato la nostra storia collettiva: nelle ombre che si celano dietro gli avvenimenti e le ricostruzioni ufficiali; nei volti dei protagonisti che nel bene o nel male hanno impresso la loro impronta sul cammino della storia e nei luoghi dove si sono svolti i fatti e che conservano tuttora traccia della storia passata. Appuntamento con una nuova puntata de La Grande Storia per stasera, 7 agosto 2020, su Rai 3 dalle 21.20.

