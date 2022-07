La grande opera all’Arena di Verona – La traviata: trama, cast, quanto dura e streaming

Stasera, giovedì 28 luglio 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La grande opera all’Arena di Verona: la traviata. Dopo il successo dell’anno precedente, l’evento torna in prima serata e coinvolge Luca Zingaretti in un ciclo di tre appuntamenti che propone ancora una volta la passione per l’Opera. La location è di tutto rispetto poiché è il più grande teatro a cielo aperto al mondo. Scopriamo quali sono le anticipazioni.

Anticipazioni e cast

Violetta Valéry, giovane cortigiana parigina, per amore di Alfredo decide di cambiare vita, di abbandonare Parigi, i suoi lussi e le sue trasgressioni, e di trasferirsi in campagna. Lì i due innamorati vivono felici, ma un giorno arriva il padre di Alfredo, Germont: egli chiede a Violetta di lasciare Alfredo per sempre perché la loro convivenza disdicevole rischia di far saltare il matrimonio dell’altra sua figlia, la sorella di Alfredo. Violetta cerca di opporsi, ma alla fine, convinta da Germont, scrive una lettera di addio ad Alfredo, spiegandogli che ha nostalgia di Parigi e della sua vita di prima. Alfredo, sconvolto dalla rabbia e dalla delusione, la raggiunge e la offende pubblicamente gettandole del denaro ai piedi. Violetta, malata di tisi, è ormai in fin di vita quando Alfredo, venuto a sapere la verità, va a chiederle perdono. Dopo averlo rivisto per l’ultima volta, Violetta si spegne. “La traviata” è proposta nell’allestimento che fu l’ultimo firmato all’Arena da Franco Zeffirelli, autore anche delle scene. Nel cast, Nina Minasyan (Violetta Valéry), Vittorio Grigolo (Alfredo Germont) e Vladimir Stoyanov (Giorgio Germont). Sul podio dell’Orchestra della Fondazione Arena di Verona, Marco Armiliato, con Ulisse Trabacchin maestro del Coro.

Quanto dura

Ma quanto dura La grande opera all’Arena di Verona: la traviata? La messa in onda su Rai 3 è prevista dalle ore 21,20 alle 23,59. La durata complessiva, pause incluse, sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti.

La grande opera all’Arena di Verona – La traviata streaming e diretta TV

Dove vedere La grande opera all’Arena di Verona: la traviata in diretta TV e live streaming? L’evento va in onda in prima serata su Rai 3 giovedì 28 luglio 2022. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 3 del telecomando oppure al tasto 503 per l’HD dalle ore 21:20. Se invece vi interessa seguire la diretta streaming potete accedere a RaiPlay, la piattaforma che consente di seguire tutto ciò che passa in TV. Come funziona? Basta effettuare la registrazione anche via social tramite desktop o app, dopodiché selezionare il programma o il canale che più vi interessa.