La giuria: trama, cast e streaming del film su La7

Stasera, 16 ottobre 2023, alle ore 21,20 su La7 va in onda La giuria, film del 2003 diretto da Gary Fleder, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di John Grisham. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

New Orleans. Un impiegato appena licenziato entra nel suo vecchio ufficio, sparando all’impazzata contro i presenti per poi suicidarsi. Due anni dopo, la moglie di una vittima fa causa alla società produttrice dell’arma usata per l’omicidio del marito. Il processo vede in ballo svariati milioni di dollari; tutto sta nel verdetto finale dei dodici giurati. A sostenere l’accusa vi è l’avvocato vecchio stile Wendell Rohr, mentre la difesa è coordinata dagli avvocati Durwood Cable e Rankin Fitch; quest’ultimo è anche un noto consulente per la composizione delle giurie nei processi, che non si fa scrupoli a corrompere o minacciare la giuria per vincere.

Tra i giurati viene scelto anche Nicholas Easter, commesso che fa di tutto per farsi escludere, ma il giudice gli impone di far parte della giuria. Sebbene l’ex marine Frank Herrera sembri la persona ideale come presidente di giuria, i persuasivi modi di Easter portano invece a scegliere il non vedente Herman Grimes. Fin dall’inizio Fitch ha diffidato di Easter, e i suoi sospetti vengono confermati quando Marlee, ragazza di Easter, lo contatta per offrirgli il verdetto in cambio di denaro (10 milioni di dollari). L’uomo chiede una conferma delle loro promesse, e quando la ottiene fa perquisire il loro appartamento, ma come risposta il prezzo sale da 10 milioni a 15.

La giuria: il cast

Abbiamo visto la trama de La giuria, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

John Cusack: Nicholas Easter

Gene Hackman: Rankin Fitch

Dustin Hoffman: Wendell Rohr

Rachel Weisz: Marlee

Bruce Davison: Durwood Cable

Bruce McGill: Giudice Harkin

Jeremy Piven: Lawrence Green

Nick Searcy: Doyle

Stanley Anderson: Henry Jankle

Gerry Bamman: Herman Grimes

Orlando Jones: Russell

Cliff Curtis: Frank Herrera

Leland Orser: Lamb

Marguerite Moreau: Amanda Monroe

Jennifer Beals: Vanessa Lembeck

Bill Nunn: Lonnie Shaver

Guy Torry: Eddie Weese

Rusty Schwimmer: Millie Dupree

Peter Jurasik: prof. Phelan

Luis Guzmán: Jerry Hernandez

Nestor Serrano: Janovich

Dylan McDermott: Jacob Wood

Joanna Going: Celeste Wood

Streaming e tv

Dove vedere La giuria in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 16 ottobre 2023 – alle ore 21,20 su La7. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.