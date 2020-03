La gente che sta bene, il film con Claudio Bisio: trama, cast, trailer e streaming

La gente che sta bene è un film diretto da Francesco Patierno, arrivato nelle sale italiane nel 2014 e che vede tra i protagonisti Claudio Bisio. Il film non è altro che la trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di Federico Baccomo, o meglio una sua libera interpretazione. Lo scrittore, infatti, ha collaborato al film come sceneggiatore. Vediamo qual è la trama, chi c’è nel cast e dove vedere il film, in tv e in streaming.

La gente che sta bene, la trama del film

Ambientata a Milano, questa commedia racconta la storia dell’avvocato Umberto Dorloni, un uomo cinico e senza scrupoli che licenzia i collaboratori del proprio studio senza tante cerimonie, finché la vita non impartisce una lezione: un giorno, è lui ad essere chiamato per essere licenziato e cacciato dall’ufficio. I figli a casa non rendono la situazione più facile, anzi, la moglie poi annuncia di essere incinta.

La trama completa del film La gente che sta bene

Durante una festa, Umberto incontra il principe del Foro, Patrizio Azzesi, l’avvocato italiano più famoso e temuto in circolazione che gli chiede di lavorare nel suo studio. A complicare il tutto, Umberto si prende una cotta per la moglie di Azzesi, Morgana. La sua vita da quel momento comincia a cambiare.

La gente che sta bene, il cast | Trailer

Chi vediamo nel cast? Partiamo dal protagonista, Claudio Bisio, che interpreta il cinico avvocato Umberto Dorloni. Ad interpretare la moglie, Carla, è Margherita Buy. Diego Abatantuono invece interpreta il celebre avvoato Patrizio Azzesi, la bella moglie Morgana invece è interpretata da Jennipher Rodriguez. E poi nel cast de La gente che sta bene vediamo Laura Baldi che interpreta Lorena, Matteo Scalzo che interpreta Giacomino, Carlotta Giannone che interpreta Martina ed Emanuela Grimalda che interpreta Suor Emerenziana. E ancora vediamo Carlo Buccirosso nelle vesti del maresciallo de carabinieri, Claudio Bigagli interpretare Francesco, Raul Cremona che interpreta Ernesto, Pietro Ghislandi che interpreta un avvocato e infine Camillo Milli.

La gente che sta bene, dove vedere il film: tv e streaming

Come vedere il film La gente che sta bene in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – venerdì 20 marzo 2020 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

