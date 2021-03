La genesi del tuo colore: testo e significato canzone Irama a Sanremo 2021

LA GENESI DEL TUO COLORE TESTO – La canzone di Irama al Festival di Sanremo 2021 si chiama “La genesi del tuo colore” (di F. Fanti – Dardust – G. Nenna – F. Fanti). Brano che sfida gli altri 25 cantanti (big o campioni) in gara nella kermesse canora che va in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo in prima serata tv (ore 20,40 circa). Alla conduzione e direzione artistica: Amadeus. Ma qual è il testo e il significato della canzone La genesi del tuo colore di Irama a Sanremo 2021? Vediamolo insieme.

Il testo di La genesi del tuo colore

Di seguito il testo di La genesi del tuo colore di Irama:

Non sarà la neve

A spezzare un albero

Avessi finto sarebbe stato meglio

Di averti visto piangere in uno specchio

E mi manca la tua voce ormai

Ora che, ora che, ora che sei qui

Io sono qui

Ci vestiremo di vertigini

Mentre un grido esploderà

Come la vita quando viene

Mai smetterai canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore

Scorderai il dolore

Cambierai il tuo nome

Avessi finto sarebbe stato meglio

Hai poco tempo ormai

Per vivere una vita che non sentirai

Chiudo il sole un attimo

Anche se non dormirò oh

E i pensieri passano

Come eclissi resti qui

Io resto qui

E danzeremo come i brividi

Mentre la vita suonerà

Con le dita tra le vene

Mai smetterai canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore

Scorderai il dolore

Cambierai il tuo nome

Colora l’anima

Con una lacrima

Colora l’anima

Con una lacrima

Sottovoce nasce il sole

La scia che ti porterà dentro

Nel centro dell’universo

E l’armonia del silenzio

Sarà una genesi

La genesi del tuo colore

Mai smetterai canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore

Colora l’anima

Con una lacrima

Colora l’anima

Con una lacrima

Scoppierà il colore

Colora l’anima

Con una lacrima

Scorderai il dolore

Colora l’anima

Con una lacrima

Cambierai il tuo nome

Significato

Abbiamo visto il testo di La genesi del tuo colore, la canzone di Irama al Festival di Sanremo 2021, ma qual è il significato del brano cantato in diretta su Rai 1? Le sonorità sono quasi da tormentone estivo, così come l’invito a cantare, a ballare e a piangere fino a perdere la voce. Una canzone di speranza e d’amore verso una donna. La sua fidanzata? Chissà.

