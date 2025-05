La gemma della nostra vita: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 31 maggio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda La gemma della nostra vita (titolo originale: Rise and Shine, Benedict Stone), film del 2021 diretto da Peter Benson con Tom Everett Scott, Ella Ballentine, Mia Maestro e tanti altri attori. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Benedict Stone e la moglie Emilia si sono separati dopo dieci anni di tentativi di avere un figlio. Benedict vorrebbe in realtà ancora stare con lei ma Emilia ha bisogno di spazio per capire cosa vuole realmente. Così, quando la nipote adolescente Gemma bussa alla sua porta, Benedict vede la sua esistenza del tutto sconvolta. Benedict e il fratello non si parlano da due decenni ma Gemma gli assicura che il padre sa che è da lui. Quando la ragazzina scopre che lo zio ed Emilia sono separati, si mette in testa di farli ritornare insieme.

La gemma della nostra vita: il cast

Abbiamo visto la trama de La gemma della nostra vita, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco completo degli attori che hanno preso parte alla riprese: Tom Everett Scott, Ella Ballentine, Mia Maestro, Matt Hamilton, Alison Araya, Viv Leacock, Andy Nez, Matthew James Dowden.

Streaming e tv

Dove vedere La gemma della nostra vita in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 31 maggio 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.