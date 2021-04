La fuggitiva: la trama della prossima puntata, la terza

Cosa succederà nella prossima puntata (lunedì 19 aprile 2021) de La fuggitiva, la serie tv in onda su Rai 1? Le anticipazioni della terza puntata rivelano che Arianna e Marcello si recheranno in Svizzera e raggiungeranno Franz, un consulente finanziario di grandissimo successo, vecchio collega universitario dello stesso Marcello. Sarà proprio Franz che avrà il compito di dirottare Arianna e Marcello nel complicato mondo dell’alta finanza, indirizzandoli poi su Louise Bruno, un’importante faccendiera. Dopo aver appreso queste importanti informazioni, Arianna e Marcello non perderanno tempo ad agire: i due si recheranno a casa di Louise e riusciranno a sequestrarla e a farle confessare tutto quello che sa.

Secondo le anticipazioni sulla trama della prossima puntata de La fuggitiva, i due arriveranno a scoprire un’amara verità: dietro Litium, una società che nasconde il riciclaggio di denaro sporco, si nasconde il boss della ndrangheta, Mannara. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché Michela farà tesoro delle parole di Arianna e comincerà ad indagare sul conto di Berti: riuscirà a scoprire nel suo ufficio un preventivo per la cura oncologica in America. La moglie è malata di cancro, ma perché Berti non le ha detto nulla?

Quante puntate

Abbiamo visto la trama della prossima puntata de La fuggitiva, ma quante puntate sono previste per la fiction in onda su Rai 1? In tutto verranno trasmesse quattro puntate. Di seguito la programmazione completa della serie tv su Rai 1 (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 5 aprile 2021, ore 21,25 TRASMESSA

Seconda puntata: lunedì 12 aprile 2021, ore 21,25 TRASMESSA

Terza puntata: lunedì 19 aprile 2021, ore 21,25

Quarta puntata: lunedì 26 aprile 2021, ore 21,25

Ma quanto dura (durata) ogni puntata de La fuggitiva? Ogni episodio inizierà alle ore 21,25 e terminerà intorno alle ore 23,30. La durata di ogni serata è quindi di circa 2 ore.

Potrebbero interessarti Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni dell’ottava puntata: concorrenti e ultime news Troppo napoletano: tutto quello che c’è da sapere sul film Divorzio a Las Vegas: tutto quello che c’è da sapere sul film