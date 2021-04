La fuggitiva: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, lunedì 5 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda La fuggitiva, mini serie tv in quattro puntate per la regia di Carlo Carlei. Una produzione Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica, Prodotto da Francesco e Federico Scardamaglia. Protagonista Vittoria Puccini che ricopre il ruolo di Arianna, una donna di 38 anni la cui vita viene sconvolta da un evento drammatico: il marito viene ucciso. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla prima puntata della fiction.

Anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

La vita di Arianna non può più essere la stessa dopo la morte di Fabrizio, suo marito, assessore all’urbanistica di un piccolo comune dell’hinterland torinese, ucciso. Vicino al luogo del delitto sono trovate prove apparentemente schiaccianti. Arianna è accusata del crimine. Nel frattempo una donna si presenta in commissariato per dichiarare di essere l’amante di Fabrizio. Che la gelosia sia il movente dell’omicidio? Pochi istanti prima dell’arresto Arianna riesce a scappare portando con sé il figlio undicenne. Fa perdere le sue tracce e nessuno si capacita come una madre di famiglia, apparentemente innocua possa essere additata per l’assassinio e riesca a scomparire agli occhi delle autorità. Le risposte a queste domande sono da ricercare nel tragico passato di Arianna. È proprio lei la bambina scomparsa trent’anni prima in seguito alla rapina in una villa…

Abbiamo visto le anticipazioni (trama) della prima puntata de La fuggitiva, ma qual è il cast completo della serie tv? Ecco la lista completa:

Vittoria Puccini: Arianna

Pina Turco: Michela

Eugenio Mastrandrea: Marcello

Sergio Romano: Berti

Maurizio Marchetti: Feola

Antonio Gerardi: Mannara

Ivan Franek: Kerim

Giorgia Salari: Daniela

Laura Mazzi: Marta

Giovannino Esposito: Simone

Emma Benini: Arianna da ragazza

Daniela Morozzi: Suor Donata

Magdalena Grochowska: Louise

Ludovica Frasca: Sara

Franz Cantalupo: Bondi

Massimo Cagnina: Marchi

Andrea Pennacchi: Fusco

Streaming e tv

Dove vedere La fuggitiva in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda da oggi, lunedì 5 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare tutte le puntate grazie alla funzione on demand.

