La fuggitiva streaming e diretta tv: dove vedere la fiction

Dal 5 aprile 2021 su Rai 1 in prima serata tv va in onda La fuggitiva, fiction in quattro puntate per la regia di Carlo Carlei. Una produzione Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica, Prodotto da Francesco e Federico Scardamaglia. Protagonista Vittoria Puccini che ricopre il ruolo di Arianna, una donna di 38 anni la cui vita viene sconvolta da un evento drammatico: “il marito viene ucciso”, ha raccontato l’attrice. “Da tranquilla compagna di un assessore comunale di provincia, nonché madre di un bambino di 8 anni, viene catapultata in un incubo”. Dove vedere La fuggitiva in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda da oggi, lunedì 5 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

La fuggitiva streaming live e repliche

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare tutte le puntate grazie alla funzione on demand.

