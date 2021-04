La fuggitiva: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per La fuggitiva, la fiction in onda su Rai 1? In tutto verranno trasmesse quattro puntate: la prima lunedì 5 aprile 2021; l’ultima lunedì 26 aprile 2021. A che ora? La messa in onda è prevista per le ore 21,25. Di seguito la programmazione completa della serie tv su Rai 1 (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 5 aprile 2021, ore 21,25

Seconda puntata: lunedì 12 aprile 2021, ore 21,25

Terza puntata: lunedì 19 aprile 2021, ore 21,25

Quarta puntata: lunedì 26 aprile 2021, ore 21,25

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata de La fuggitiva? Ogni episodio inizierà alle ore 21,25 e terminerà intorno alle ore 23,30. La durata di ogni serata è quindi di circa 2 ore.

Streaming e tv

Dove vedere La fuggitiva in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda da oggi, lunedì 5 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare tutte le puntate grazie alla funzione on demand.

