La fuggitiva: cosa è successo nella seconda puntata, il riassunto

Cosa è successo nella seconda puntata de La fuggitiva, la serie tv in onda su Rai 1 lunedì scorso? Arianna e Marcello hanno iniziato a capire di dover indagare sul lavoro di Fabrizio che evidentemente era circondato da persone poco trasparenti. Il suicidio di Bonzani ha dimostrato che l’uomo aveva molto da raccontare e qualcuno glielo ha impedito; per questo, Arianna e il suo amico giornalista hanno parlato con la sorella della vittima. La donna ha raccontato che tra suo fratello e Fusco c’era stata una forte tensione e l’imprenditore aveva preso parte anche alle presentazione del progetto di Fabrizio. I due amici hanno quindi deciso di seguire questa pista e si sono introdotti di notte nella ditta di Fusco, riuscendo a trovare del dati sui computer, ma sono stati colti sul fatto da alcuni uomini armati.

Cosa è successo nella seconda puntata de La fuggitiva? Arianna e Marcello sono scatti e hanno trovato rifugio in un campo rom dove la protagonista ha riconosciuto Fatima. Le due donne avevano condiviso l’esperienza dell’arrivo in Italia come profughe e Fatima ha curato la sua amica dalle ferite procurate durante la fuga, mentre Marcello ha cercato di decodificare i dati. Dalle ricerche, Arianna è riuscita a individuare l’identità dell’uomo presente al momento del suicidio che è risultato essere anche il fattorino che era entrato nella sua villa poco prima che suo marito morisse e lo ha visto parlare con il commissario Berti. Nel frattempo, il poliziotto si è accorto di essere stato riconosciuto e ha sparato contro la fuggitiva che si è salvata grazie all’intervento di Marcello.

Streaming e tv

Abbiamo visto cosa è successo nella seconda puntata de La fuggitiva, ma dove vedere o rivedere tutto in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda da lunedì 5 aprile 2021 alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare tutte le puntate grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti La fuggitiva: la trama della prossima puntata, la quarta e ultima Tutte lo vogliono: il cast completo del film La fuggitiva: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata