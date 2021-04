La fuggitiva: il cast (attori) completo della fiction

Qual è il cast (attori) completo de La fuggitiva, la mini serie tv in onda su Rai 1 dal 5 aprile 2021? Protagonista assoluta della fiction è Vittoria Puccini, candidata come migliore attrice protagonista ai Premi David di Donatello per il film “18 regali”. Al suo fianco Gianni Rosato, Alan Cappelli, Eugenio Mastrandrea, Giuseppina Turco, Ivan Franek, Maurizio Marchetti, Giorgia Salari e Gilles Rocca. Di seguito l’elenco completo degli attori che hanno recitato ne La fuggitiva, il cast:

Vittoria Puccini: Arianna

Pina Turco: Michela

Eugenio Mastrandrea: Marcello

Sergio Romano: Berti

Maurizio Marchetti: Feola

Antonio Gerardi: Mannara

Ivan Franek: Kerim

Giorgia Salari: Daniela

Laura Mazzi: Marta

Giovannino Esposito: Simone

Emma Benini: Arianna da ragazza

Daniela Morozzi: Suor Donata

Magdalena Grochowska: Louise

Ludovica Frasca: Sara

Franz Cantalupo: Bondi

Massimo Cagnina: Marchi

Andrea Pennacchi: Fusco

Chi è Arianna, il personaggio interpretato da Vittoria Puccini

Abbiamo visto il cast de La fuggitiva, ma chi è Arianna, il personaggio interpretato da Vittoria Puccini? Si tratta di una donna di 38 anni la cui vita viene sconvolta da un evento drammatico: “il marito viene ucciso”, ha raccontato l’attrice. “Da tranquilla compagna di un assessore comunale di provincia, nonché madre di un bambino di 8 anni, viene catapultata in un incubo. Si mette in fuga con il figlio per andare alla ricerca della verità”.

Un personaggio che a Puccini è piaciuto molto perché “dinamico, bello ed è la prima volta che mi trovo a girare scene di azione anche pericolose. È stato faticoso interpretarla perché ha richiesto un grande lavoro fisico: ci sono combattimenti, sparatorie, mi sono preparata con gli stunt per imparare le coreografie”. Un action thriller, “ma ha anche una parte sentimentale che racconta il rapporto con il figlio che è tutta la sua vita. Ma parla anche di donne e coraggio”.

