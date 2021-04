A che ora inizia La fuggitiva: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia La fuggitiva, la mini serie tv in quattro puntate in onda dal 5 aprile 2021 su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la messa in onda della fiction è prevista per le ore 21,25 del lunedì sera (quattro lunedì consecutivi). Di seguito la programmazione completa della serie tv su Rai 1 (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 5 aprile 2021, ore 21,25

Seconda puntata: lunedì 12 aprile 2021, ore 21,25

Terza puntata: lunedì 19 aprile 2021, ore 21,25

Quarta puntata: lunedì 26 aprile 2021, ore 21,25

Ma quanto dura (durata) ogni puntata de La fuggitiva? Ogni episodio inizierà alle ore 21,25 e terminerà intorno alle ore 23,30. La durata di ogni serata è quindi di circa 2 ore.

Trama

Si tratta di una serie piena di azione. Protagonista Arianna (Vittoria Puccini) che vive con in un piccolo comune del Torinese, costretta a fuggire quando viene accusata dell’omicidio del marito. Tra un passato doloroso con cui fare i conti e un presente in fuga, la donna cercherà di sopravvivere all’incubo, cercando di discolparsi da prove schiaccianti contro di lei e vivendo avventure al cardiopalma. E come sottofondo ci sarà anche Torino.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia La fuggitiva, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda da oggi, lunedì 5 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare tutte le puntate grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Tornare a vincere: tutto quello che c’è da sapere sul film La fuggitiva streaming e diretta tv: dove vedere la fiction La fuggitiva: tutto quello che c’è da sapere sulla fiction