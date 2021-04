La fuggitiva 2 ci sarà? Le anticipazioni sulla seconda stagione

La fuggitiva 2 si farà? Sono molti i fan della miniserie di Rai 1 con Vittoria Puccini a chiedersi se ci sarà la seconda stagione de La Fuggitiva, dopo gli ottimi ascolti registrati in queste settimane. Oggi, 26 aprile 2021, va in onda l’ultima attesissima puntata della fiction, durante la quale verranno svelati numerosi misteri, a cominciare da quello su chi è il mandante dell’omicidio del marito della protagonista.

Concepita come miniserie, La fuggitiva ha regalato nelle quattro serate trasmesse su Rai 1 ascolti soddisfacenti, per cui potrebbe esserci una seconda stagione. Lo stesso Carlo Carlei, che ha diretto questo avvincente thriller all’italiana, durante la conferenza stampa di presentazione aveva lasciato la porta aperta ad un possibile secondo capitolo: “L’ho pensata come quella che gli americani chiamerebbero una limited series. La risposta la darà il pubblico, come sempre, che si affezionerà a questi personaggi, sarà difficile dimenticarsi di Arianna e Michela. Noi ci siamo lasciati una porta aperta, per poter eventualmente riproporli in una fase successiva delle loro esistenze. Abbiamo tracciato le linee per una seconda stagione, la più evidente è rappresentata dalla loro potenza, quello è sempre un ottimo seme da piantare. Poi, ovviamente, ci sono tante logiche produttive”.

Per sapere se ci sarà La fuggitiva 2 bisognerà anche valutare gli impegni degli attori protagonisti. In queste settimane ad esempio Vittoria Puccini è sul set di Non mi lasciare, una nuova serie che andrà in onda sempre su Rai 1, Pina Turco (Michela) sta iniziando a girare “Non ti pago”, secondo film-tv tratto dall’opera di Eduardo De Filippo, con Sergio Castellitto e la regia di Edoardo De Angelis. Eugenio Mastandrea (Marcello), invece, è a Los Angeles, dove sta girando la serie From Scratch con Zoe Saldana. Semmai La Fuggitiva 2 si farà, quindi, bisognerà aspettare che i tre attori protagonisti si liberi degli attuali impegni. Oltre a questo bisognerà ovviamente avere una trama e una storia che possa proseguire creando nuove dinamiche e nuovi misteri da scoprire.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni su La fuggitiva 2, ma dove vedere o rivedere la prima stagione in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, è andata in onda da lunedì 5 aprile 2021 alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile recuperare tutte le puntate grazie alla funzione on demand della piattaforma gratuita RaiPlay.

Potrebbero interessarti Chi è Ignazio Moser, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 La fuggitiva: le anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni della dodicesima puntata: concorrenti e ultime news