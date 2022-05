La fortuna streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, martedì 31 maggio 2022, va in onda la seconda e ultima puntata de La fortuna, la miniserie tratta dalla graphic novel “Il tesoro del cigno nero”. Diretta da Alejandro Amenabar, la storia racconta di un tesoro riemerso e conteso tra Spagna e Stati Uniti. A ritrovarlo, dopo secoli disperso sul fondale dell’oceano, è il capitano Frank Wild. La nave in questione, La fortuna, è una nave portoghese affondata dalla marina britannica nell’800 nei pressi dello Stretto di Gibilterra. Tuttavia, quando il capitano Wild ha trovato i resti della nave, si trovava in acque americane, per cui cerca con tutte le sue forze di portare a casa il tesoro. La Spagna tuttavia non è d’accordo e si oppone con tutte le sue forze. Nella seconda puntata, secondo le anticipazioni, il team incaricato dalla Spagna vince la battaglia in tribunale grazie all’avvocato Jonas Pierce. Tuttavia Alex, giovane diplomatico, e Lucia, funzionaria del ministero della cultura, sanno perfettamente che non è ancora finita. Ma dove vedere la seconda puntata de La fortuna in diretta TV e live streaming? Scopriamolo insieme.

In TV

La seconda puntata della miniserie va in onda martedì 31 maggio 2022, in prima serata a partire dalle ore 21:25 su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarlo anche al tasto 101.

La fortuna streaming

Ma non solo TV. La fortuna è disponibile anche in live streaming. Come? Facile: basterà sintonizzarsi su RaiPlay, la piattaforma che mette a disposizione tutti i contenuti televisivi anche via streaming. E accedervi è semplicissimo: basterà effettuare login o registrazione se è la prima volta anche tramite Facebook o Google. Una volta effettuato l’accesso sarà necessario selezionare il canale in diretta di riferimento tramite il menù a tendina. RaiPlay è un servizio che funziona sia via desktop che tramite app, una soluzione comoda per smartphone e tablet. Inoltre, grazie alla funzione on-demand, è possibile recuperare le puntate anche in un secondo momento.