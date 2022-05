La fortuna: trama, cast, quante puntate e streaming della serie tv su Rai 1

A partire da lunedì 30 maggio 2022, va in onda in prima serata su Rai 1 La fortuna, una miniserie che racconta di una caccia al tesoro. Diretta da Alejandro Amenabar, noto soprattutto per opere precedenti come Mare dentro e Agorà, la miniserie coinvolge un attore ben noto al pubblico hollywoodiano, quale Stanley Tucci. Di seguito vediamo tutto quello che bisogna sapere sulla nuova serie TV in onda su Rai 1.

Trama

Frank Wild è un cacciatore di tesori ed è anche il presidente di una società – la Atlantis – specializzata nelle ricerche marine. Una combinazione interessante, soprattutto quando Frank scopre che nei fondali dell’oceano atlantico giace un relitto dov’è imprigionato un tesoro antico. Tutte quelle monete seppellite in mare fanno gola e Frank Wild non ha intenzione di lasciarle lì ancora per molto. La nave è affondata precisamente vicino lo Stretto di Gibilterra e, all’epoca, si chiamava La fortuna. Si tratta di una nave spagnola affondata dalla marina britannica nel 1804 nelle acque portoghesi. Quando si scopre che quella nave cela tesori ormai dimenticati, la Spagna si fa avanti e ne reclama la patria potestà. A quel punto interviene Alex Ventura, un giovane diplomatico incaricato di riportare a casa il tesoro perduto. Ma Alex non è da solo: per muoversi ha bisogno di una squadra, così la compone. Quello che Alex non sa è che vivrà un’avventura che gli cambierà la vita.

La fortuna: il cast della serie TV

Come già anticipato, il protagonista della serie TV è Stanley Tucci, che interpreta Frank Wild, un pirata moderno e comandante della Pioneer. Alex Ventura, il giovane diplomatico, ha le fattezze di Alvaro Mel. Di seguito vediamo i personaggi principali de La fortuna e i rispettivi interpreti:

Alvaro Mel è Alex Ventura

Ana Polvorosa è Lucia Vallarta

Clarke Peters è Jonas Pierce

Stanley Tucci è Frank Wild

Manolo Solo è Horacio Valverde

Karra Elejalde è Enrique Moliner

T’nia Miller è Susan McLean

Blakca Portillo è Zeta

Quante puntate

Da quante puntate è composta La fortuna? La miniserie della Rai va in onda con due appuntamenti consecutivi, in prima serata su Rai 1. Tuttavia la storia è composta da sei puntate, ognuna della durata di circa 45 minuti ciascuno. Per questo la Rai ha scelto di raggruppare le puntate e di trasmetterle tre per volta, in modo da realizzare soltanto due appuntamenti in prima serata. Di seguito vi riportiamo la programmazione, che non dovrebbe subire variazioni eccetto imprevisti:

Prima puntata: lunedì 30 maggio 2022

Seconda puntata: martedì 31 maggio 2022

Streaming e TV

Dove vedere La fortuna in diretta TV e live streaming? La miniserie, come già anticipato, va in onda in prima serata su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Se invece vi interessa seguire l’avventura in live streaming potete accedere a RaiPlay, servizio gratuito previa registrazione che funziona via desktop e via app. Ma c’è di più: grazie alla funzione on-demand, potrete recuperare gli episodi già andati in onda anche in un secondo momento.