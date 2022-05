La fortuna streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, lunedì 30 maggio 2022, va in onda in prima serata La fortuna, una miniserie distribuita da Rai 1 che racconta di una caccia al tesoro. La storia, tratta dalla graphic novel spagnola “Il tesoro del cigno nero”, racconta di un bottino nascosto, per anni sommerso, e scoperto dal capitano Frank Wild. Quest’ultimo, ritenuto una sorta di pirata moderno, ha scovato un’imbarcazione sul fondale dell’oceano Atlantico e qui vi ha scovato un tesoro ormai dimenticato, ricco di monete d’oro. Si tratta della nave La fortuna, affondata nel 1804 dalla marina britannica presso lo Stretto di Gibilterra, ma verso le acque americane. La Spagna, tuttavia, ne rivendica il possesso per cui chiama Alex Ventura, un giovane diplomatico il cui obiettivo è restituire il tesoro a chi ne detiene il diritto. Ma dove vedere La fortuna in diretta TV e live streaming? Scopriamolo insieme.

In TV

La serie TV arriva in prima serata e in prima TV su Rai 1. Il primo canale di viale Mazzini ospita la prima puntata lunedì 30 maggio 2022, a partire dalle 21:25. Chiunque vuole seguire la diretta televisiva della serie TV può sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD. Chi dispone di un decoder Sky può seguire invece la serie anche al tasto 101.

La fortuna streaming

Ma non solo TV. La miniserie è disponibile anche in live streaming. Basterà semplicemente accedere a RaiPlay, il servizio messo a disposizione della Rai che funziona tramite login o registrazione. Questa può avvenire anche tramite social, con Facebook o Google. Una volta effettuato il login sarà possibile selezionare, sia via desktop che tramite app, il programma o la serie di interesse attraverso il menù a tendina. E c’è di più: se vi interessa recuperare le puntate già andate in onda ma in un secondo momento, potete farlo grazie alla funzione on-demand di RaiPlay.