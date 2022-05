La fortuna: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, martedì 31 maggio 2022, va in onda la seconda e ultima puntata de La fortuna, una miniserie partita lunedì 30 maggio in prima serata su Rai 1 che racconta la storia tratta dalla graphic novel spagnola “Il tesoro del cigno nero”. La trama ruota attorno ad un tesoro improvvisamente riemerso, da secoli dimenticato sul fondale dell’oceano atlantico. Appartiene ad una nave portoghese affondata dalla marina britannica nel 1804 e a scovarlo è il capitano Frank Wild, esperto di navigazione e inteso come un pirata moderno. Purtroppo per Wild, la Spagna reclama il possesso del tesoro ritrovato e lo rivuole indietro. Il capitano invece si oppone perché è stato ritrovato in acque americane. Ma quali sono le anticipazioni della seconda puntata, in onda martedì 31 maggio 2022 in prima serata? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni: trama e cast

Come già anticipato, La fortuna quindi racconta di una caccia al tesoro dopo che il capitano Frank Wild ha ritrovato le immense fortune dimenticate sul fondale dell’oceano. La missione di recupero è stata affidata ad Alex Ventura, un giovane diplomatico. Ma non è da solo in questa avventura: ad aiutarlo c’è Lucia, funzionaria del Ministero della Cultura di Spagna, e Jonas Pierce, un avvocato che ama particolarmente le storie di pirati. Nella seconda puntata, vediamo il processo giungere al termine dopo innumerevoli colpi di scena. Jonas Pierce vince la causa a favore della Spagna, ma Alex e Lucia non possono ancora tirare un sospiro di sollievo perché per Frank Wild la storia non è ancora chiusa. E, pur di vincere, è disposto a tutto.

Streaming e TV

Dove vedere La fortuna in diretta TV e live streaming? La miniserie, come già anticipato, va in onda in prima serata su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Se invece vi interessa seguire l’avventura in live streaming potete accedere a RaiPlay, servizio gratuito previa registrazione che funziona via desktop e via app. Ma c’è di più: grazie alla funzione on-demand, potrete recuperare gli episodi già andati in onda anche in un secondo momento.