La fortuna: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, lunedì 30 maggio 2022, va in onda la prima puntata de La fortuna, una miniserie di Rai 1 che racconta una caccia al tesoro. La storia è tratta dalla graphic novel spagnola “Il tesoro del cigno nero”, in lingua originale “El Tesoro del Cisne Negro”. Diretta da Alejandro Amenabar, racconta di un tesoro seppellito in mare che torna improvvisamente a dettare scalpore poiché conteso tra Stati Uniti e Spagna. Di seguito vediamo quali sono le anticipazioni della prima puntata, in onda lunedì 30 maggio 2022 in prima serata su Rai 1.

Anticipazioni: trama e cast della prima puntata

Secondo le anticipazioni della prima puntata, la serie TV racconta di Frank Wild, una sorta di pirata moderno che vaga a caccia di tesori. Il destino gli permette di trovare sul fondale dell’oceano una vecchia imbarcazione spagnola che custodisce un tesoro. Wild, insieme al suo equipaggio, attraverso un robot scopre che al largo dello stretto di Gibilterra giace una vecchia nave dell’800 messa KO dalla marina britannica. Quel tesoro viene molto presto saccheggiato e, quando la notizia si diffonde, viene chiamato in causa Alex Ventura, un giovane diplomatico il cui compito è riportare a casa il tesoro. La Spagna avanza pretese contro gli Stati Uniti e richiede il tesoro indietro. Prima di partire, Alex forma una squadra composta da Jonas Pierce, un brillante avvocato con un debole per le storie di pirati, e Lucia, una funzionaria coraggiosa.

La fortuna streaming

Dove vedere La fortuna in diretta TV e live streaming? La miniserie, come già anticipato, va in onda in prima serata su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva basta sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Se invece vi interessa seguire l’avventura in live streaming potete accedere a RaiPlay, servizio gratuito previa registrazione che funziona via desktop e via app. Ma c’è di più: grazie alla funzione on-demand, potrete recuperare gli episodi già andati in onda anche in un secondo momento.