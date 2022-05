A che ora inizia La fortuna: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia La fortuna, la miniserie in arrivo in prima serata e in prima TV su Rai 1? La storia è tratta dalla graphic novel spagnola “Il tesoro del cigno nero” e va in onda lunedì 30 maggio 2022 a partire dalle ore 21:25 sul primo canale di Viale Mazzini. La storia racconta del ritrovamento di un tesoro sommerso, abbandonato sul fondale dell’oceano per secoli. A scovarlo è il pirata moderno Frank Wild, capitano della Pioneer che si impossessa di tutto ciò che trova a bordo del relitto, poiché si trova in acque americane. Tuttavia quella nave portoghese si chiama La fortuna ed è stata abbattuta nell’800 dalla marina britannica. La Spagna reclama il possesso del tesoro, per cui viene chiamato in ballo un giovane diplomatico, Alex Ventura.

Quante puntate

Ma da quante puntate è composta La fortuna? La miniserie può contare su sei episodi, ma la Rai ha deciso di raggrupparli in due serate, trasmettendone tre per volta. Questo perché ogni puntata dura circa 45 minuti, motivo per cui è facilmente raggruppabile e la curiosità dei telespettatori può essere saziata nell’arco di poche serate. La prima puntata va in onda lunedì 30 maggio 2022. Di seguito vediamo la programmazione su Rai 1, che non dovrebbe subire variazioni:

Prima puntata: lunedì 30 maggio 2022

Seconda puntata: martedì 31 maggio 2022

Streaming e TV

Dove vedere La fortuna in diretta TV e live streaming? La miniserie, come già anticipato, va in onda in prima serata su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Se invece vi interessa seguire l’avventura in live streaming potete accedere a RaiPlay, servizio gratuito previa registrazione che funziona via desktop e via app. Ma c’è di più: grazie alla funzione on-demand, potrete recuperare gli episodi già andati in onda anche in un secondo momento.