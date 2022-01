La fabbrica del mondo: Marco Paolini su Rai 3, le anticipazioni e gli ospiti | 8 gennaio 2022

Questa sera, sabato 8 gennaio 2022, su Rai 3 in prima serata dalle 21.45 va in onda la prima puntata de La fabbrica del mondo, il nuovo programma che riporta in tv Marco Paolini. Come facciamo a rigenerare la natura? Un viaggio in tre puntate, insieme allo scienziato evoluzionista Telmo Pievani, tra narrazione, scienza, teatro, riflessione e attualità, La fabbrica del mondo è un’immersione nel presente del nostro pianeta attraverso una percorso di conoscenza segnato dal rifiuto della rassegnazione e dalla possibilità collettiva di azione: crisi ambientali, pensiero ecologico, rapporto con un mondo che sta affrontando una pandemia. Ecco tutte le anticipazioni di questa sera.

“Insieme a Telmo, che ha una straordinaria capacità di sintesi su materie complesse, abbiamo ragionato sulla contemporaneità e sul momento che stiamo vivendo – spiega Paolini all’agenzia Ansa – è venuta l’idea di La fabbrica del mondo e l’abbiamo proposta alla Rai. E’ un progetto con cui esploriamo i punti dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite. Abbiamo registrato alla fine di settembre, prima della Cop26, ma avevamo già il quadro di una situazione in divenire preoccupante”.

Il senso del programma è che “siamo in un luogo che noi consideriamo casa: noi lo chiamiamo fabbrica perché è il risultato di tutte le azioni che facciamo. Gli esseri umani hanno raggiunto grazie alla tecnologia, dei livelli di azione che ci fanno associare ad una delle forze naturali, il vento l’acqua, la grandine o ai mega disastri climatici. Noi siamo un’alluvione, siccità, tifone, ma al tempo siamo anche l’arca”.

Paolini non dà lezioni ma instaura, in un continuo riflesso tra il passato e l’oggi, un dialogo aperto che ha come scenario una grande fabbrica, arricchito di puntata in puntata, scrittori come Noam Chomsky, Andri Snaer Magnason e Daniele Zovi, saggisti come David Quammen e Loretta Napoleoni, scienziati come l’epistemologa Naomi Oreskes, Barbara Mazzolai, Laura Airoldi e Mariella Rasotto, economisti come Mariana Mazzucato, giornalisti come Paolo Capelli, esploratori come Alex Bellini. Un tragitto che passa per luoghi come l’altipiano di Asiago, dove nel 2019 la tempesta Vaia ha abbattuto un milione di alberi in pochissimi minuti, o nel golfo di Trieste e attraverso momenti di rappresentazione.

Nella prima puntata di questa sera di La fabbrica del mondo, dal titolo Pipistrelli e virus, si va dalla nascita del pensiero ecologico, grazie anche a una scienziata coraggiosa come Rachel Carson (suo uno dei testi di di fondazione, Primavera silenziosa, uscito nel 1962, due anni prima della sua morte per un tumore) e la sua battaglia contro il Ddt, subito osteggiata, ai ricercatori che hanno ricostruito la storia delle moderne pandemie, come Carlo Urbani, il medico italiano che bloccò l’epidemia della Sars e perse la vita, fino al Covid.

“Abbiamo deciso di trovare un modo di racconto che non fosse angosciante, che non fosse quello del giornalismo d’inchiesta. Nella prima puntata ad esempio, non ci fermiamo all’attualità, ma torniamo alle cause generali, a ciò che aveva scritto Quammen nel 2013, sui salti di specie e a cosa può innescare la perdita della biodiversità o al mistero dei pipistrelli poco studiati fino a pochi anni fa”.

