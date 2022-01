La fabbrica del mondo: Marco Paolini su Rai 3, le anticipazioni e gli ospiti | 15 gennaio 2022

Questa sera, sabato 15 gennaio 2022, su Rai 3 in prima serata dalle 21.45 va in onda la prima puntata de La fabbrica del mondo, il nuovo programma che riporta in tv Marco Paolini. Come facciamo a rigenerare la natura? Un viaggio in tre puntate, insieme allo scienziato evoluzionista Telmo Pievani, tra narrazione, scienza, teatro, riflessione e attualità, La fabbrica del mondo è un’immersione nel presente del nostro pianeta attraverso una percorso di conoscenza segnato dal rifiuto della rassegnazione e dalla possibilità collettiva di azione: crisi ambientali, pensiero ecologico, rapporto con un mondo che sta affrontando una pandemia. Ecco tutte le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni e ospiti

“Chi paga i danni che abbiamo causato al pianeta?”: da questa domanda parte Marco Paolini nel secondo episodio della serie originale “La fabbrica del mondo”, condotta assieme al filosofo evoluzionista Telmo Pievani. L’episodio “Il peso delle cose” prende il via da uno studio che, attraverso complicati algoritmi, ha messo a confronto il peso dei manufatti (artificiali di ogni genere, dall’asfalto alle piramidi, ai microchip…) con quello della biomassa, scoprendo che nell’ultimo secolo il peso delle cose è aumentato esponenzialmente fino a raggiungere, nel 2020, il peso della biomassa. Oggi, la natura pesa meno dei manufatti. La plastica è valsa il premio Nobel allo scienziato italiano Giulio Natta ma soffoca il nostro mondo. Sullo sfondo del mare che bagna Trieste spazzata dalla bora, Paolini e Pievani incontrano l’esploratore Alex Bellini. Tra le sue tante avventure, Bellini ha navigato i fiumi più inquinati del mondo per ripercorrere idealmente il viaggio di una bottiglia di plastica fino al Great Pacific garbage patch, l’isola di rifiuti plastica che si è formata nell’Oceano Pacifico. Il racconto di uno speciale “effetto serra” che tocca i ricordi d’infanzia di Marco Paolini introduce l’incontro all’Orto botanico di Padova con Barbara Mazzolai e i suoi robot bio-ispirati alle piante. “Tutti viviamo in riva al mare”: con questa metafora le biologhe marine Mariella Rasotto e Laura Airoldi spiegano come qualsiasi inquinante scaricato nel ciclo dell’acqua giunga inevitabilmente agli oceani. La distesa blu che tutti amiamo nasconde al nostro sguardo un mondo sottomarino che neppure ci accorgiamo di deturpare. Lo spazio dedicato all’acqua si chiude con il tema dei Pfas e con i i corvi meccatronici di Marta Cuscunà che danno vita a una visione distopica di mondo dove i cambiamenti climatici sono già avvenuti. Andri Snær Magnason, scrittore e attivista islandese affronta il tema della difficoltà di prendere coscienza della crisi climatica e introduce il racconto finale di Marco Paolini che, citando l’esempio della Sagrada Familia di Gaudì, indaga sulla capacità di immaginare e progettare il futuro.

La fabbrica del mondo: quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni e gli ospiti de La fabbrica del mondo, ma quante puntate sono previste per il programma di Marco Paolini? In tutto tre, ogni sabato dalle 21.45 su Rai 3. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: sabato 8 gennaio 2022 TRASMESSA

Seconda puntata: sabato 15 gennaio 2022 OGGI

Terza puntata: sabato 22 gennaio 2022

Streaming e tv

