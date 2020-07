La dura verità: trama e cast del film in onda su Tv8

La dura verità: trama e cast del film

Questa sera, mercoledì 1 luglio 2020, alle ore 21,30 su Tv8 va in onda La dura verità (The Ugly Truth), film del 2009 diretto da Robert Luketic. Commedia romantica, interpretata da Katherine Heigl e Gerard Butler. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Abby Richter è la produttrice di uno show televisivo a Sacramento. Tornando a casa dopo un disastroso appuntamento una sera le capita di vedere un pezzo di uno show televisivo locale: “La dura verità”, condotto da Mike Chadway, il cui cinismo sulle relazioni fra uomini e donne incita Abby a telefonare allo show per discutere con lui in diretta. Il giorno dopo scopre che la stazione televisiva sta per cancellare il suo show per via degli scarsi ascolti, perciò il direttore della stazione assume Mike (proprio lui…) per ravvivare gli spettatori. Dapprima i due hanno un rapporto duro: Abby pensa che Mike sia rozzo e disgustoso; mentre lui trova Abby una maniaca del controllo. Eppure, quando Abby trova l’uomo dei suoi sogni, un dottore chiamato Colin, nonché suo vicino di casa, Mike la persuade a seguire i suoi consigli. Lei accetta il suo aiuto: se fosse riuscita ad ottenere l’uomo dei suoi sogni avrebbe lavorato felicemente con Mike, mentre se non ci fosse riuscita Mike si sarebbe dimesso….

Cast

Abbiamo visto la trama del film La dura verità, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli del film in onda oggi su Tv8:

Katherine Heigl: Abby Richter

Gerard Butler: Mike Chadway

Bree Turner: Joy

Eric Winter: Colin

Cheryl Hines: Georgia

Nick Searcy: Stuart

John Michael Higgins: Larry

Valente Rodriguez : Javier

