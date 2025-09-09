La doppia vita di Madeleine Collins: trama, cast e streaming del film su Rai 3

La doppia vita di Madeleine Collins è il film in onda queta sera, 9 settembre 2025, su Rai 3 alle ore 21.20. Si tratta di una pellicola del 2021 diretta da Antoine Barraud. Vediamo insieme tutte le anticipazioni e le info.

Trama

Judith ha una doppia vita, due amanti, due figli in Francia e una figlia in Svizzera. Bloccata in un mondo di segreti e bugie, vedrà la sua vita frantumarsi a poco a poco.

La doppia vita di Madeleine Collins: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Il film è stato presentato in anteprima alle Giornate degli autori della 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia il 4 settembre 2021. Sull’idea che ha portato a realizzare il film, il regista ha spiegato: “L’idea era quella di raccontare di una donna capace di nascondere la sua tormentata vita privata attraverso il lavoro. Pensavo alle dinamiche scatenate da questo espediente. Una donna costantemente in movimento che viaggia avanti e indietro. Un volo di linea. Nel cinema, la storia di un uomo che conduce una doppia vita è abbastanza comune, non è un tema così esplorato, invece, quando si tratta di un personaggio femminile. Perché la questione dei figli, se ce ne sono, salta subito fuori… Mi interessava sapere se si potesse davvero tenere segreta una gravidanza. Se fosse plausibile. Sin dalla scrittura della sceneggiatura ho avuto presente questa sfida. Una questione che non si sarebbe posta se il protagonista fosse stato un uomo. Ricordo Danièle Dubroux, la regista del meraviglioso film Border Line, che sosteneva di voler sempre “difendere l’indifendibile”. Nel personaggio di Judith troviamo un po’ questo: difende sempre ciò che a ragione dovrebbe essere indifendibile”.

Vediamo ora i principali attori e i relativi personaggi interpretati.

Virginie Efira: Judith Fauvet

Bruno Salomone: Melvil Fauvet

Quim Gutiérrez: Abdel Soriano

Loïse Benguerel: Ninon Soriano

Jacqueline Bisset: Patty

Valérie Donzelli: Madeleine Reynal

Nadav Lapid: Kurt

Thomas Gioria: Joris Fauvet

François Rostain: Francis

Nathalie Boutefeu: Christine

Mona Walravens: Margot

Streaming e tv