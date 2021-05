Il commissario Montalbano – La danza del gabbiano streaming e tv: dove vederlo

Stasera (martedì 18 maggio 2021) in tv, alle ore 21,25 su Rai 1, va in onda Il commissario Montalbano – La danza del gabbiano, film (in replica) con protagonista Luca Zingaretti nei panni del Commissario più amato dagli italiani nato dalla penna di Andrea Camilleri. Ma dove sarà possibile vedere l’episodio La danza del gabbiano de Il commissario Montalbano in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sull’episodio in onda oggi in replica.

In tv

Il film, come detto, va in onda in chiaro (gratis) stasera – martedì 18 maggio 2021 – alle ore 21,25 – gratis – su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre, 101 del decoder Sky).

La danza del gabbiano streaming live de Il commissario Montalbano

Sarà possibile seguire la puntata anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Trama

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming l’episodio La danza del gabbiano de Il commissario Montalbano, ma cosa succederà stasera? Qual è la trama? Ecco un breve riassunto. Un Montalbano disilluso, alzato di prima mattina, assiste sulla spiaggia alla morte di un gabbiano, notando che l’agonia assomiglia a una danza. Ma il tempo stringe e Montalbano si reca in commissariato, dove il proprietario di alcuni pescherecci di Vigata si presenta nel suo ufficio, dicendogli di sospettare che due dei suoi pescherecci siano implicati in un traffico di droga. Montalbano gli promette che indagherà e, appena congedato l’uomo, viene raggiunto dal padre dell’ispettore Fazio per avere notizie di suo figlio, che non si è presentato al loro appuntamento.