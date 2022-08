La dama velata: anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, domenica 7 agosto 2022, alle ore 21,20 su Rai 1 torna in replica la seconda puntata de La dama velata, serie televisiva italiana trasmessa dal 17 marzo al 16 aprile del 2015 con protagonisti Miriam Leone e Lino Guanciale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama: le anticipazioni

Nel primo episodio della serata dal titolo “Una moglie infelice” Guido Fossà (Lino Guanciale) non ha intenzione di prendersi cura di Clara (Miriam Leone). Al contrario, non vuole saperne perché la moglie gli è stata imposta. Così l’uomo trascorre le sue serate e notti al caffé concerto e ignora Clara. Nel frattempo, Gerard (Paolo Mazzarelli) continua a minacciare il conte. Questo amico giunto dal passato ha il coltello dalla parte del manico: potrebbe svelare a tutti i segreti di Fossà. Gerard pretende sempre più denaro. Clara vive nell’infelicità e cerca un porto sicuro a San Leonardo. Parallelamente capisce che continuare a scappare è inutile. Sfodera la sua sensualità e conquista il conte. Il loro rapporto pare consolidarsi. Intanto Cornelio (Andrea Bosca) pare aver posato lo sguardo su Anita (Ursula Corberó). Si tratta di una contadina amica di Clara. Cornelio sembra pronto a qualsiasi cosa pur di farla sua. Nel secondo episodio della seconda puntata de La dama velata, dal titolo “Fiducia tradita”, Matteo (Jaime Olias) viene costretto a lasciare la tenuta. Ha, infatti, aggredito Cornelio dopo che quest’ultimo aveva approfittato di Anita. Clara vorrebbe anche non farlo licenziare. Non ci riesce anche perché viene ostacolata da Guido che è geloso e non le fornisce il suo aiuto. Quindi, Clara ricorre al piano B: finanzia in segreto gli studi in Agronomia a Matteo. Il matrimonio tra Clara e Guido procede con alti e bassi fino alla scoperta della gravidanza di lei. Adelaide (Lucrezia Lante Della Rovere) teme che, qualora nasca un maschietto, l’eredità non vada più al figlio Cornelio. Quindi cerca di far abortire Clara.

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata de La dama velata, ma qual è il cast completo della fiction con Miriam Leone e Lino Guanciale in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Miriam Leone: Contessa Clara Grandi in Fossà; Elena, madre deceduta di Clara (nei flashback)

Lino Guanciale: Conte Guido Fossà

Lucrezia Lante della Rovere: Adelaide

Andrea Bosca: Cornelio Grandi

Jaime Olías: Matteo Staineri/Matteo Grandi

Luciano Virgilio: Conte Vittorio Grandi

Mar Regueras: Matilde Grandi

Juana Acosta: Baronessa Annabelle De Blemont

Teresa Saponangelo: Maddalena

Úrsula Corberó: Anita Staineri

Aura Garrido: Cecile

Paolo Mazzarelli: Gérard

Francesco Salvi: Giovanni Staineri

Emma Orlandini: Aurora Fossà

Félix Gómez: Barone Ludovico Vallauri

Teresa Hurtado de Ory: Carlotta, moglie di Ludovico Vallauri

Ilaria Spada: La Serpier

Augusto Zucchi: padre di Guido

Germano Bellavia: Botè

Giusy Buscemi: Amélie, moglie deceduta di Guido

Streaming e tv

Dove vedere la seconda puntata de La dama velata in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda da domenica 31 luglio 2022 alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.