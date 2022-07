La dama velata: trama, cast, location, quante puntate e streaming della fiction in replica su Rai 1

Da domenica 31 luglio 2022 su Rai 1 torna in replica La dama velata, serie televisiva italiana trasmessa dal 17 marzo al 16 aprile del 2015 con protagonisti Miriam Leone e Lino Guanciale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Clara, figlia del conte Vittorio Grandi, viene cresciuta in campagna dai contadini della tenuta di San Leonardo, lontana dal padre che la incolpa per la perdita della moglie. Ma un giorno Vittorio decide di ricondurla a Trento: ha trovato un marito per Clara, dalla quale desidera avere un nipote ed erede. Clara, strappata dalla sua terra e dai suoi affetti, si trova imprigionata in una casa dove sua zia Adelaide e il cugino Cornelio già tramano contro di lei.

La dama velata: il cast della fiction

Abbiamo visto la trama de La dama velata, ma qual è il cast completo della fiction con Miriam Leone e Lino Guanciale in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Miriam Leone: Contessa Clara Grandi in Fossà; Elena, madre deceduta di Clara (nei flashback)

Lino Guanciale: Conte Guido Fossà

Lucrezia Lante della Rovere: Adelaide

Andrea Bosca: Cornelio Grandi

Jaime Olías: Matteo Staineri/Matteo Grandi

Luciano Virgilio: Conte Vittorio Grandi

Mar Regueras: Matilde Grandi

Juana Acosta: Baronessa Annabelle De Blemont

Teresa Saponangelo: Maddalena

Úrsula Corberó: Anita Staineri

Aura Garrido: Cecile

Paolo Mazzarelli: Gérard

Francesco Salvi: Giovanni Staineri

Emma Orlandini: Aurora Fossà

Félix Gómez: Barone Ludovico Vallauri

Teresa Hurtado de Ory: Carlotta, moglie di Ludovico Vallauri

Ilaria Spada: La Serpier

Augusto Zucchi: padre di Guido

Germano Bellavia: Botè

Giusy Buscemi: Amélie, moglie deceduta di Guido

Location

Dove è stata girata (location) La dama velata? La serie è stata girata in varie località del Südtirol; a Trento, presso la Cattedrale di San Vigilio (compresa Piazza Duomo e fontana del Nettuno), il Castello del Buonconsiglio (che funge da studio dell’avvocato Cornelio), Palazzo Thun, via Rodolfo Belenzani. Ad Avio, la tenuta San Leonardo è usata come Palazzo Grandi; altre scene sono state girate a Mezzocorona e Pergine Valsugana.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste (in replica) su Rai 1 de La dama velata? In tutto andranno in onda sei puntate da due episodi ciascuna (12 episodi totali). La prima puntata è in programma per domenica 31 luglio 2022; l’ultima verrà trasmessa – salvo cambi di programma – domenica 4 settembre 2022. Di seguito la programmazione che, vi ricordiamo, potrebbe subire delle modifiche:

Prima puntata: domenica 31 luglio 2022

Seconda puntata: domenica 7 agosto 2022

Terza puntata: domenica 14 agosto 2022

Quarta puntata: domenica 21 agosto 2022

Quinta puntata: domenica 28 agosto 2022

Sesta puntata: domenica 4 settembre 2022

Streaming e tv

Dove vedere La dama velata in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda da domenica 31 luglio 2022 alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.