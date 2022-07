La dama velata: anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, domenica 31 luglio 2022, alle ore 21,20 su Rai 1 torna in replica La dama velata, serie televisiva italiana trasmessa dal 17 marzo al 16 aprile del 2015 con protagonisti Miriam Leone e Lino Guanciale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama: le anticipazioni

Clara (Miriam Leone), figlia del conte Vittorio Grandi (Luciano Virgilio), viene cresciuta in campagna dai contadini della tenuta di San Leonardo, lontana dal padre che la incolpa per la perdita della moglie, morta di parto. Inoltre l’uomo, che voleva un successore maschio, è rimasto deluso per aver avuto una femmina. Quello che il conte non sa è che sua moglie ha partorito due gemelli, un maschio e una femmina, e il primo è stato fatto sparire dalla cognata Adelaide (Lucrezia Lante della Rovere), moglie del fratello defunto, che vuole che il patrimonio di famiglia vada a suo figlio Cornelio (Andrea Bosca). Un giorno, però, Vittorio decide di riportare sua figlia a Trento: ha trovato un marito per Clara, dalla quale desidera avere un nipote ed erede. Clara, strappata dalla sua terra e dai suoi affetti, si trova imprigionata in una casa dove sua zia Adelaide e il cugino Cornelio già tramano contro di lei. Per di più la ragazza sente la mancanza di Matteo (Jaime Olias), il figlio adottivo dei mezzadri, con la quale è cresciuta come due fratelli. I due ragazzi sono nati lo stesso giorno, e Matteo è stato abbandonato alla nascita in un orfanotrofio (vuoi vedere che è il suo gemello?). Matteo è innamorato di Clara e la vuole sposare, è anche disposto a scappare con lei, pur di sposarla e di vivere il loro amore. La ragazza si aggrappa a lui, ma probabilmente non ne è innamorata, lo vede più come la sua ancora di salvezza dal matrimonio che suo padre ha deciso per lei. Per questo Clara decide di scappare con lui, approfittando di una sera che deve andare ad una festa dell’alta società, aiutata dalla zia Matilde (Mar Regueras). Ma la notte designata per la fuga, la morte del padre adottivo impedisce a Matteo di raggiungerla. E Clara si trova a passare la notte, fino all’alba, con il conte Guido Fossà (Lino Guanciale), amico di suo cugino, scapestrato giovane che piace molto alle donne. La mattina seguente però l’attende la brutta sorpresa: appresa la notizia della morte dell’uomo che l’ha cresciuta, Clara va al suo funerale con il padre, la zia e il cugino. E lì capisce che per lei e Matteo non c’è un futuro: il giovane ha infatti promesso al padre adottivo, prima che morisse, di restare accanto alla madre.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata de La dama velata, ma qual è il cast completo della fiction con Miriam Leone e Lino Guanciale in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Miriam Leone: Contessa Clara Grandi in Fossà; Elena, madre deceduta di Clara (nei flashback)

Lino Guanciale: Conte Guido Fossà

Lucrezia Lante della Rovere: Adelaide

Andrea Bosca: Cornelio Grandi

Jaime Olías: Matteo Staineri/Matteo Grandi

Luciano Virgilio: Conte Vittorio Grandi

Mar Regueras: Matilde Grandi

Juana Acosta: Baronessa Annabelle De Blemont

Teresa Saponangelo: Maddalena

Úrsula Corberó: Anita Staineri

Aura Garrido: Cecile

Paolo Mazzarelli: Gérard

Francesco Salvi: Giovanni Staineri

Emma Orlandini: Aurora Fossà

Félix Gómez: Barone Ludovico Vallauri

Teresa Hurtado de Ory: Carlotta, moglie di Ludovico Vallauri

Ilaria Spada: La Serpier

Augusto Zucchi: padre di Guido

Germano Bellavia: Botè

Giusy Buscemi: Amélie, moglie deceduta di Guido

Streaming e tv

Dove vedere la prima puntata de La dama velata in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda da domenica 31 luglio 2022 alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.