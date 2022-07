La dama velata: il cast completo della fiction in replica su Rai 1

Qual è il cast completo (attori) de La dama velata, la fiction con Miriam Leone e Lino Guanciale in onda su Rai 1 (in replica) da domenica 31 luglio 2022? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Miriam Leone: Contessa Clara Grandi in Fossà; Elena, madre deceduta di Clara (nei flashback)

Lino Guanciale: Conte Guido Fossà

Lucrezia Lante della Rovere: Adelaide

Andrea Bosca: Cornelio Grandi

Jaime Olías: Matteo Staineri/Matteo Grandi

Luciano Virgilio: Conte Vittorio Grandi

Mar Regueras: Matilde Grandi

Juana Acosta: Baronessa Annabelle De Blemont

Teresa Saponangelo: Maddalena

Úrsula Corberó: Anita Staineri

Aura Garrido: Cecile

Paolo Mazzarelli: Gérard

Francesco Salvi: Giovanni Staineri

Emma Orlandini: Aurora Fossà

Félix Gómez: Barone Ludovico Vallauri

Teresa Hurtado de Ory: Carlotta, moglie di Ludovico Vallauri

Ilaria Spada: La Serpier

Augusto Zucchi: padre di Guido

Germano Bellavia: Botè

Giusy Buscemi: Amélie, moglie deceduta di Guido

LOCATION

Abbiamo visto il cast (attori) de La dama velata, ma dove è stata girata (location) la fiction? La serie è stata girata in varie località del Südtirol; a Trento, presso la Cattedrale di San Vigilio (compresa Piazza Duomo e fontana del Nettuno), il Castello del Buonconsiglio (che funge da studio dell’avvocato Cornelio), Palazzo Thun, via Rodolfo Belenzani. Ad Avio, la tenuta San Leonardo è usata come Palazzo Grandi; altre scene sono state girate a Mezzocorona e Pergine Valsugana.