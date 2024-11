La Corrida 2024: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per La Corrida 2024, lo show sul Nove condotto da Amadeus? In tutto sono previste otto puntate, in prima serata dal 6 novembre alle ore 21.30. Amadeus riporta in tv, dopo uno stop di quattro anni e per la prima volta sul Nove, lo show dei dilettanti allo sbaraglio. Un programma storico ideato dal grande Corrado e che ha avuto enorme successo nel corso dei decenni prima in radio e poi in tv. L’ultima puntata dovrebbe andare in onda il 25 dicembre, Natale, ma con ogni probabilità sarà anticipata di qualche giorno. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 6 novembre 2024

Seconda puntata: 13 novembre 2024

Terza puntata: 20 novembre 2024

Quarta puntata: 27 novembre 2024

Quinta puntata: 4 dicembre 2024

Sesta puntata: 11 dicembre 2024

Settima puntata: 18 dicembre 2024

Ottava puntata: 25 dicembre 2024

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata de La Corrida 2024? Appuntamento ogni mercoledì sera sul Nove a partire dal 6 novembre alle 21.30. La durata di ogni puntata è di tre ore, fino a mezzanotte e mezza, pubblicità incluse.

Streaming e tv

Dove vedere La Corrida 2024 in diretta tv e in streaming? Appuntamento sul Nove in prima serata ogni mercoledì alle 21.30 con la conduzione di Amadeus. Anche in streaming e on demand su Discovery+ e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.