La Corrida 2024: lo show di Amadeus sul Nove. Concorrenti, pubblico, come funziona, maestro d’orchestra, anticipazioni, come partecipare, quante puntate, streaming

Amadeus porta La Corrida sul Nove. Il programma è iniziato il 6 novembre 2024 e va in onda ogni mercoledì in prima serata alle 21.30. Lo show ritorna dopo quattro anni di assenza – l’ultima edizione su Rai 1 con Carlo Conti – con 8 puntate, e mantiene inalterata la formula vincente. Un programma storico nato dal genio di Corrado prima in radio e poi approdato sul piccolo schermo. Protagonisti sono i dilettanti allo sbaraglio, pronti a mettersi in gioco ed esibirsi davanti al pubblico, che giudicherà con applausi o sonori fischi. Ecco tutte le anticipazioni.

Come funziona, concorrenti, pubblico, come partecipare

La Corrida prevede che i concorrenti, i cosiddetti “dilettanti allo sbaraglio”, presentino al pubblico in studio le loro curiose esibizioni. Due le parole d’ordine: divertimento e autoironia. Si tratta di uno dei pilastri dell’intrattenimento italiano, non solo in tv: nacque come programma radiofonico nel 1968, mentre sul piccolo schermo debuttò nel 1986, presentato proprio da Corrado fino al 1997. Dopo la morte del conduttore lo show ebbe al timone anche Gerry Scotti (tra il 2002 e il 2009), Flavio Insinna (nel 2011) e Carlo Conti (tra il 2018 e il 2020). Ora il ritorno dopo quattro anni sul Nove, con la conduzione di Amadeus.

L’atmosfera è simile a quella di una festa paesana, con canzoni, balli, poesie e spettacoli fantasiosi. Le esibizioni vengono giudicate dal pubblico: se gradiscono, gli spettatori in studio applaudono i concorrenti. Diversamente, possono scatenarsi: fischiare, urlare, battere mestoli di legno su pentole e produrre altri rumori con vari oggetti. Tutto questo non appena si accende il semaforo verde che dà loro il via libera. Il vincitore della puntata porta a casa la vittoria morale del “più applaudito” e potrà esibirsi nel grande finale. La Corrida 2024 presenta una grande novità con la presenza di un giudice vip per ogni puntata che può ripescare un concorrente dandogli accesso alla finale.

Come partecipare a La Corrida 2024? Chi volesse candidarsi come dilettante allo sbaraglio, può scrivere a corrida@corima.tv o chiamare il 393 40 93 447, oppure compilare l’apposito modulo a questo link. Se, invece, volete far parte del pubblico che fischia o applaude i concorrenti, potete scrivere a agmedia.milano@gmail.com. Il programma va in onda da Milano. A guidare l’orchestra dal vivo, composta da 30 elementi, è il Maestro Leonardo De Amicis.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per La Corrida 2024? In tutto otto episodi, in onda dal 6 novembre 2024. L’ultima puntata dovrebbe andare in onda il 25 dicembre, Natale, ma con ogni probabilità sarà anticipata di qualche giorno. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 6 novembre 2024

Seconda puntata: 13 novembre 2024

Terza puntata: 20 novembre 2024

Quarta puntata: 27 novembre 2024

Quinta puntata: 4 dicembre 2024

Sesta puntata: 11 dicembre 2024

Settima puntata: 18 dicembre 2024

Ottava puntata: 25 dicembre 2024

Streaming e tv

Dove vedere La Corrida 2024 in diretta tv e in streaming? Appuntamento sul Nove in prima serata ogni mercoledì alle 21.30 con la conduzione di Amadeus. Anche in streaming e on demand su Discovery+ e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.