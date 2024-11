La Corrida 2024: le anticipazioni (concorrenti, giudice) della puntata di oggi

Questa sera, 13 novembre 2024, alle ore 21.30 va in onda La Corrida 2024, lo show condotto da Amadeus in onda in prima serata ogni mercoledì che mette al centro i dilettanti allo sbaraglio, pronti a darsi battaglia e mettersi in gioco. Il pubblico in studio decreterà il successo o l’insuccesso applaudendo o fischiando sonoramente l’esibizione. In ogni puntata è previsto un giudice vip. Vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni, concorrenti e giudice

La Corrida prevede che i concorrenti, i cosiddetti “dilettanti allo sbaraglio”, presentino al pubblico in studio le loro curiose esibizioni. Un programma storico, lanciato da Corrado prima in radio e poi in tv, che torna con una nuova edizione dopo quattro anni. Per la prima volta lo show va in onda sul Nove, con una formula fedele all’originale, e la conduzione di Amadeus.

L’atmosfera è simile a quella di una festa paesana, con canzoni, balli, poesie e spettacoli fantasiosi. Le esibizioni vengono giudicate dal pubblico: se gradiscono, gli spettatori in studio applaudono i concorrenti. Diversamente, possono scatenarsi: fischiare, urlare, battere mestoli di legno su pentole e produrre altri rumori con vari oggetti. Tutto questo non appena si accende il semaforo verde che dà loro il via libera. Il vincitore della puntata porta a casa la vittoria morale del “più applaudito” e potrà esibirsi nel grande finale. La Corrida 2024 presenta una grande novità con la presenza di un giudice vip per ogni puntata che può ripescare un concorrente dandogli accesso alla finale. Giudice vip di questa puntata è Frank Matano.

Streaming e tv

Dove vedere La Corrida 2024 in diretta tv e in streaming? Appuntamento sul Nove in prima serata ogni mercoledì alle 21.30 con la conduzione di Amadeus. Anche in streaming e on demand su Discovery+ e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.