La confessione: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 2 novembre

Questa sera, sabato 2 novembre 2024, alle ore 20,15 su Rai 3 va in onda La confessione, programma condotto da Peter Gomez in cui il giornalista incontra personaggi del nostro tempo, che si raccontano senza filtri. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Paolo Mieli, Paolo Rossi e Sergio Rubini sono gli ospiti della terza puntata del programma condotto da Peter Gomez.

Streaming e tv

Dove vedere La confessione in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – sabato 2 novembre 2024 – alle ore 20,15 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.