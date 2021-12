La concessione del telefono – C’era una volta Vigata: il cast (attori) completo del film

Qual è il cast (attori) completo de La concessione del telefono – C’era una volta Vigata, film per la televisione italiano del 2020 diretto da Roan Johnson. La pellicola è l’adattamento televisivo del romanzo del 1998 La concessione del telefono scritto da Andrea Camilleri e terzo capitolo della serie C’era una volta Vigata. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessio Vassallo: Pippo Genuardi

Fabrizio Bentivoglio: don Lollò Longhitano

Corrado Guzzanti: prefetto Marascianno

Thomas Trabacchi: questore Monterchi

Federica De Cola: Taniné Schilirò

Dajana Roncione: Lillina Lo Re

Corrado Fortuna: Sasà La Ferlita

Ninni Bruschetta: padre Macaluso

Antonio Alveario: Nenè Schilirò

Sergio Vespertino: vice prefetto Parrinello

Emmanuele Aita: Giacomo La Ferlita

Francesco Brandi: tenente Lanza‐Turò

Giuseppe Provenzano: Calogerino

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) de La concessione del telefono – C’era una volta Vigata, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 7 dicembre 2021 – alle ore 21,50 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.