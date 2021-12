A che ora inizia La concessione del telefono – C’era una volta Vigata: l’orario su Rai 1

A che ora inizia La concessione del telefono – C’era una volta Vigata, il film per la tv in onda su Rai 1 stasera, 7 dicembre 2021? Ve lo diciamo subito: la messa in onda è prevista a partire dalle ore 21,50 fino alle ore 23,50. La durata complessiva è quindi di circa 2 ore. Dove vedere La concessione del telefono – C’era una volta Vigata in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 7 dicembre 2021 – alle ore 21,50 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Trama

Abbiamo visto a che ora inizia La concessione del telefono – C’era una volta Vigata, ma qual è la trama? Il ritorno alla Vigata ottocentesca vede al centro l’affannosa attività di Pippo Genuardi, un commerciante di legnami poco interessato al suo lavoro e grande estimatore di donne, anzi “fimmine” e di novità tecnologiche. A dare inizio ad un fuoco di fila di fraintendimenti è il suo desiderio di installare un apparecchio telefonico collegato con la casa del suocero. Per riuscire nel suo intento spedisce tre lettere al prefetto Marascianno che però si rivela paranoico e complottista. Tanto che l’iniziativa del commerciante viene interpretata come una mossa sovversiva. Ma nel suo agire sconsiderato Genuardi si deve confrontare anche con Don Lollò, “l’uomo di rispetto” del paese che all’inizio crede che sia tutta una presa in giro nei suoi confronti. In una girandola anche mortale di equivoci vengono coinvolti il questore Monterchi arrivato dal Nord e sgomento di fronte agli eventi messi in moto dalle tre lettere e l’amico storico di Genuardi, Sasà, che si era dato alla macchia per un pericoloso debito di gioco.