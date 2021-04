La compagnia del Cigno 2: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, domenica 18 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata de La compagnia del Cigno 2, la seconda stagione della fortunata serie tv diretta da Ivan Cotroneo che vede protagonisti Alessio Boni ed Anna Valle e i ragazzi ritrovarsi più grandi e maturi. Un ritorno decisamente molto atteso dal pubblico che ha avuto modo di seguire le puntate che hanno composto il primo capitolo di questa serie e che adesso attendono con trepidazione di scoprire come si evolveranno le vicende dei vari protagonisti. Ma vediamo insieme cosa succederà nella seconda puntata in onda oggi, 18 aprile.

Anticipazioni: la trama della seconda puntata

Nel primo episodio in onda oggi, dal titolo “Diventare grandi”, Teoman prenderà una decisione importante sul suo futuro professionale: entrerà nel team di insegnanti del Conservatorio Verdi. La notizia sembrerà rallegrare tutti tranne Marioni: anche se cercherà di mostrarsi tranquillo per non palesare il suo malcontento, l’uomo apparirà fortemente turbato. Luca, infatti, non riuscirà a fidarsi al 100% del suo ex amico. Nel frattempo, per i componenti della Compagnia arriverà una bella notizia. Eppure, quella che sarebbe dovuta essere una lieta novella per tutti, finirà per trasformarsi in un vero e proprio fardello per la coppia Matteo-Sofia. Questa notizia finirà per sconvolgere gli equilibri delle famiglie dei due giovani.

Secondo le anticipazioni sulla trama della seconda puntata de La Compagnia del Cigno 2 nel secondo episodio (dal titolo “Saper tornare indietro”) il rapporto tra Sofia e Matteo prenderà una piega del tutto diversa. La ragazza non riuscirà più a fidarsi di Matteo e, di conseguenza, finirà per perdere fiducia nel rapporto speciale che avevano instaurato. Solo grazie al sostegno dei due Daniele, di tutta la Compagnia e anche del maestro Marioni, Matteo si renderà conto di quello che potrebbe perdere. Robbo poi si renderà conto che Natasha, la figlia del nuovo compagno di sua madre, ha un debole per lui. Cosa accadrà tra di loro?

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata de La compagnia del Cigno 2, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco completo:

Alessio Boni: Luca Marioni

Anna Valle: Irene

Mehmet Gunsur: Teoman Kayà

Leonardo Mazzarotto: Matteo Mercati

Fotinì Peluso: Barbara

Emanuele Misuraca: Domenico Abbate

Hildegard De Stefano: Sara

Chiara Pia Aurora: Sofia

Ario Nikolaus Sgroi: Robbo (Roberto)

Francesco Tozzi: Rosario

Alessandro Roja: Daniele

Carlotta Natoli: Vittoria

Francesca Cavallin: Miriam

Claudia Potenza: Nico

Eduardo Valdarnini: Lucas

Alice Pagani: Alex

