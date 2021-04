La compagnia del Cigno 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, domenica 11 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata de La compagnia del Cigno 2, la seconda stagione della fortunata serie tv diretta da Ivan Cotroneo che vede protagonisti Alessio Boni ed Anna Valle e i ragazzi ritrovarsi più grandi e maturi. Un ritorno decisamente molto atteso dal pubblico che ha avuto modo di seguire le puntate che hanno composto il primo capitolo di questa serie e che adesso attendono con trepidazione di scoprire come si evolveranno le vicende dei vari protagonisti. Ma vediamo insieme cosa succede nella prima puntata in onda oggi.

Anticipazioni: la trama della prima puntata

Le anticipazioni della prima puntata de La compagnia del cigno 2 rivelano che nel primo episodio dal titolo “Il ritorno”, rivedremo i protagonisti della fiction dopo ben due anni dal giorno in cui si è formata la compagnia. I sette ragazzi saranno più legati e affiatati che mai. I protagonisti della compagnia, infatti, si appresteranno ad affrontare un momento a dir poco fondamentale per il passaggio nella vita degli adulti: gli esami di maturità. Tuttavia, la preoccupazione per un delicato momento famigliare che sta vivendo, rischierà di compromettere il risultato finale del percorso scolastico di Barbara, la più brava in assoluto.

Le anticipazioni sulla trama del secondo episodio della prima puntata de La compagnia del cigno 2, dal titolo “Verità nascoste”, rivelano che Irene comincerà ad avere il sospetto che Luca le stia nascondendo qualcosa in merito al suo rapporto con Teoman. C’è una frattura profonda che divide i due maestri e che ha origini lontane, quando Irene era ancora la fidanzata di Teoman. Quei pochi giorni che Teoman trascorrerà a Milano, saranno utili per riportare alla luce e alla ribalta una scomoda verità.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata de La compagnia del Cigno 2, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco completo:

Alessio Boni: Luca Marioni

Anna Valle: Irene

Mehmet Gunsur: Teoman Kayà

Leonardo Mazzarotto: Matteo Mercati

Fotinì Peluso: Barbara

Emanuele Misuraca: Domenico Abbate

Hildegard De Stefano: Sara

Chiara Pia Aurora: Sofia

Ario Nikolaus Sgroi: Robbo (Roberto)

Francesco Tozzi: Rosario

Alessandro Roja: Daniele

Carlotta Natoli: Vittoria

Francesca Cavallin: Miriam

Claudia Potenza: Nico

Eduardo Valdarnini: Lucas

Alice Pagani: Alex

