La compagnia del Cigno 2, dove eravamo rimasti: il riassunto della prima stagione

Questa sera, domenica 11 aprile 2021, su Rai 1 inizia La compagnia del cigno 2, la seconda stagione della serie scritta da Ivan Cotroneo che vede protagonisti Alessio Boni ed Anna Valle. Ma dove eravamo rimasti al termine della seguitissima prima stagione? Ecco un riassunto della prima serie e del finale de La Compagnia del cigno.

Andata in onda il 4 febbraio 2019 su Rai 1, l’ultima puntata de La Compagnia del Cigno ha avuto un finale che si può definire chiuso, in quanto tutti i nodi sono venuti al pettine e tutti i protagonisti hanno trovato, in qualche modo, il loro lieto fine o comunque ciò che stavano cercando. In particolare, al termine della prima stagione i ragazzi hanno svolto l’attesissimo saggio di fine anno.

Domenico, che dopo la rimpatriata con i suoi amici ha composto finalmente il brano perfetto, presenta la sua Friendship, un vero e proprio inno all’amicizia e alla Compagnia. Marioni si congeda dai suoi allievi e ripensa a quando, all’inizio dell’anno, proprio lui aveva deciso di far suonare insieme i membri di quella che, di lì a poco, sarebbe diventata La Compagnia del Cigno. La serie si conclude con alcune splendide scene di divertimento e relax dei ragazzi, tutti insieme ad Amatrice da Matteo. Intanto Marioni e l’ex moglie Irene si ritrovano: la donna ha deciso di tenere il bambino ed è pronta a vivere con lui tutto ciò che la vita vorrà offrire loro.

Le anticipazioni e la trama della seconda stagione

Abbiamo visto il riassunto della prima stagione de La Compagnia del Cigno, ma qual è la trama di queste nuove puntate? I ragazzi, diventati ormai giovani adulti, si trovano davanti alle sfide della maturità. Sono cresciuti in quanto c’è un salto di due anni dalla fine della prima stagione. Barbara, Sofia, Sara, Matteo, Domenico, Robbo e Rosario sono sempre legati alla musica e al loro mentore Luca Marioni. Nel mondo accademico del Conservatorio le sfide si fanno ogni giorno più toste e la competitività più crudele. Aleggia la tentazione di cedere all’egoismo e al tradimento per farsi strada in questo contesto che non perdona. Le tensioni sono accelerate dall’arrivo d un nuovo maestro. Il suo nome è Teoman Kayà che ha studiato nello stesso Conservatorio.

Dayà è nato a Istanbul e si trasferisce a Milano. Nel corso dei suoi studi diventa grande amico di Luca. Un grande legame tra di loro è stato poi distrutto da un tradimento che porta a una inevitabile rottura. La collaborazione del direttore d’orchestra ha un obiettivo che potrebbe distruggere Marioni, sua moglie Irene e anche i ragazzi. Con l’arrivo del nuovo maestro, infatti, i ragazzi respirano una linfa poco sana. Spinti a farsi del male, a tradire, a mettersi uno contro l’altro, diventano pedine inconsapevoli, di una antica vendetta. Appuntamento su Rai 1 ogni domenica in prima serata dalle 21.25 a partire dall’11 aprile 2021 con La compagnia del cigno 2.

